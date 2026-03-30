Incendio de gran magnitud en Km 3

El foco se desató este lunes por la tarde detrás de la planta transformadora, cerca de la ex Radio Estación. Bomberos trabajan en el lugar y advierten que el fuego no puede ser controlado solo con medios convencionales.

Un incendio de importantes dimensiones se desató este lunes pasadas las 14:30 en Kilómetro 3. De acuerdo con los primeros reportes emitidos desde el lugar, el foco se ubica detrás de la planta transformadora, en las inmediaciones de la ex Radio Estación.

Al arribar al sitio, personal del Destacamento 1 de Bomberos Voluntarios confirmó que las llamas afectan una cava de cubiertas. La combustión de neumáticos genera una espesa columna de humo negro que puede observarse desde distintos puntos de la ciudad, lo que además complejiza las tareas de extinción mediante el uso de agua.

AHORA- COMODORO- Incendio en Km3Un incendio se desató hace instantes en la zona de Km 3, detrás (online-video-cutter.com)

Ante este escenario, los bomberos advirtieron que la magnitud de la acumulación de cubiertas encendidas supera la capacidad de intervención con herramientas manuales y dotaciones convencionales.

Por ese motivo, solicitaron con urgencia maquinaria pesada y aporte de tierra, con el objetivo de cubrir el material en combustión y sofocar el incendio.