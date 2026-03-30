Detuvieron a un hombre tras provocar destrozos en una concesionaria

El procedimiento se realizó el domingo por la noche luego de una alerta del sistema de monitoreo. El sospechoso fue encontrado dentro del local y presentaba un estado de exaltación.

Un hombre fue aprehendido este domingo por la noche, luego de provocar daños en una concesionaria ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 1900.

La intervención policial se produjo alrededor de las 21:25, a partir de una alerta emitida por el sistema de monitoreo, que advertía la presencia de un individuo en estado de exaltación a bordo de un Chevrolet Corsa en las inmediaciones del comercio.

Personal de la Comisaría Seccional Tercera acudió al lugar y procedió a la detención del sospechoso, identificado por sus iniciales como L. J. A., quien se encontraba dentro del local al momento del arribo de los efectivos.

En el lugar se constataron daños en al menos dos cristales del acceso a la concesionaria. Ante esta situación, se dio intervención al gabinete de Criminalística para la realización de las pericias correspondientes, mientras que las autoridades judiciales fueron notificadas del hecho.

La denuncia ya fue formalizada y se continúan desarrollando las diligencias de rigor para esclarecer lo ocurrido.