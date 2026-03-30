Cierre de locales en galería céntrica refleja la caída del consumo

Comerciantes del Paseo del Sur advierten una baja sostenida en las ventas y menor circulación de clientes. Aseguran que el contexto económico obliga a muchos a “hacer lo imposible” para no cerrar.

El cierre del histórico Kennedy Garden en la galería Paseo del Sur incrementó la preocupación entre los comerciantes del centro, quienes alertan sobre una caída sostenida en las ventas y una marcada disminución en la afluencia de clientes.

Norma, comerciante del rubro danza, señaló a El Comodorense que atraviesa uno de los momentos más complejos en sus más de 30 años de trayectoria, nueve de ellos dentro de la galería. “La situación es muy complicada. Hoy la gente tiene que elegir entre cubrir necesidades básicas o realizar compras”, expresó. En ese sentido, manifestó su sorpresa por el cierre de la confitería tradicional del lugar, con años de presencia en el paseo comercial.

Asimismo, indicó que varios locales intentan sostenerse pese al difícil contexto. “Hay comerciantes que hacen un gran esfuerzo para no cerrar porque detrás de cada negocio hay familias que dependen de esa actividad”, afirmó.

En cuanto a los costos, explicó que los alquileres dentro de la galería se mantienen relativamente estables, aunque advirtió que en otros sectores céntricos continúan siendo elevados. No obstante, remarcó que el principal problema es la falta de clientes. “El movimiento es menor que antes. En mi caso, al ser el único local del rubro danza, tengo algo de actividad, pero otros comercios están muy afectados”, sostuvo.

Por su parte, Carlos, comerciante del rubro instrumentos musicales, también describió un escenario de incertidumbre y calificó esta jornada como “atípica”, atravesada por cierres y preocupación generalizada.

“Estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir, pero el panorama no es alentador. Hay poco movimiento y la situación social se refleja en el consumo”, indicó en referencia a la situación económica generada por el ajuste que implementó Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada.

Además, señaló que la merma en la circulación de personas en el centro es evidente. “Hace tiempo que se nota: hay más lugares para estacionar, menos tránsito y menos gente en la calle”, describió.

Respecto a los hábitos de consumo, explicó que, si bien algunos precios se estabilizaron en los últimos meses, los aumentos acumulados impactan directamente en las ventas. “Hoy se venden más insumos que instrumentos, porque los instrumentos tienen costos elevados”, detalló.

Ambos comerciantes coincidieron en que la principal necesidad del sector es una mejora general de la economía. “Se requiere estabilidad para poder sostener la actividad en todos los rubros. La situación es compleja”, concluyó Carlos.