Detectan ingreso irregular de 180 pollos en el Módulo Sur

La Secretaría de Control Urbano comenzó el último viernes con los controles vehiculares en el acceso sur a la ciudad.

Como parte de las políticas de seguridad pública que lleva adelante la gestión del intendente Othar Macharashvili, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, el viernes 3 de abril se puso en funcionamiento el Módulo Sur, ubicado a metros de la rotonda de las rutas nacionales 3 y 26.

El puesto de control cuenta con la presencia de personal de la Dirección de Abasto y contempla para los próximos días una colaboración integral con la Gendarmería Nacional y la Policía del Chubut, utilizando además tecnología de videovigilancia para el control de patentes.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, indicó que “veníamos trabajando hace un tiempo desde la Subsecretaría de Fiscalización en las refacciones y puesta en condiciones del Módulo Sur. El día viernes se procedió a su apertura, asignándose personal dependiente de la Dirección de Abasto, que tiene como consigna controlar todos los productos alimenticios que acceden por esa vía a esta ciudad”.

En ese sentido, este lunes “se detectó el ingreso de mercadería de una firma que no estaba debidamente registrada; eso corresponde a una clara infracción, por lo que se intervino la mercadería. Estamos hablando de 180 unidades de pollo. Además, hubo algunas anomalías menores, como faltante de documentación”.

El secretario municipal calificó como novedosa esta primera etapa del puesto de control porque “desde hace tiempo ese puesto no estaba cubierto”, al tiempo que adelantó que “tenemos pensado hacer parte de esto a Gendarmería Nacional y a la Policía de la provincia del Chubut. Va a estar no solamente la Dirección de Abasto, sino otras direcciones de fiscalización como es el personal de Bromatología”.

Gómez puso énfasis en la importancia del Módulo Sur en la seguridad, destacando que “tenemos el posicionamiento de cámaras en ese sector que va a permitir no solamente registrar los vehículos, sino también los dominios de los rodados que entran; y en ese sentido tiene una gran relevancia para la seguridad pública, sobre todo para la policía que va a estar en el lugar”.

CONTROLES EN LA CIUDAD

Con el objetivo de garantizar la seguridad en la vía pública, la Dirección de Tránsito, Educación Vial y Centro de Control desplegó desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5 amplios controles de tránsito en distintos sectores de la zona norte y sur de la ciudad. Los mismos se efectuaron en el ingreso a la Costanera céntrica; sobre la Ruta Nacional 3, frente al barrio Rodríguez Peña; en las calles Mujica y Mora; y en Avenida Rivadavia y Pastor Schneider, entre otros sectores.

En dichas intervenciones se labraron 7 actas de infracción por falta de cédula del automotor y cinturón de seguridad, falta de seguro obligatorio para conducir, licencia vencida y falta de chapa patente. Además, los inspectores intervinieron en la agencia de autos ubicada en las avenidas Canadá y Portugal, donde se detectaron 5 vehículos a la venta que estaban estacionados sobre la vereda e invadían el espacio público.

Los agentes municipales también actuaron en un local de comercial, situado en Avenida Estados Unidos al 500. Sobre dicha actuación “tuvimos reclamos vecinales de un comercio que gira bajo la órbita de bar-comedor. Al propietario se lo infraccionó por ruidos molestos que se estaban dando en ese momento, y ante esa situación se labró el acta pertinente y en el día de la fecha elevé los actuados al juez de faltas”, puntualizó Gómez.

Finalmente, el titular de Control Urbano subrayó que desde el Municipio “vamos a continuar periódicamente en la semana y los fines de semana especialmente, con este tipo de controles para poder optimizar el ordenamiento en la ciudad”.