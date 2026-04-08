Vecinos de Isidro Quiroga accedieron a controles oftalmológicos gratuitos

El Municipio realizó una nueva jornada de controles oftalmológicos gratuitos en el CAPS de zona sur. Hubo una amplia demanda de vecinos. El cronograma continuará en distintos barrios.

La Secretaría de Salud del Municipio llevó adelante una nueva jornada de atención oftalmológica en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Isidro Quiroga, en el marco de un cronograma que busca garantizar el acceso equitativo a controles visuales en distintos sectores de la ciudad.

Al respecto, la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno, destacó que “estas acciones forman parte de un trabajo sostenido que comenzó en marzo en otros barrios. Empezamos la jornada de oftalmología acá en Isidro Quiroga, pero ya veníamos con acciones similares en el barrio Moure y continuamos con controles oftalmológicos, tanto en niños como en adultos”.

En ese sentido, remarcó que “una de las principales demandas está vinculada a los controles requeridos en planillas, especialmente en el ámbito escolar. Más allá de que la mayor afluencia se da a comienzos de año por las inscripciones, tenemos todo el año para realizar estos chequeos y es oportuno aprovechar estas instancias”.

Moreno también hizo hincapié en la alta demanda registrada en todos los barrios donde se desarrollan estas jornadas. “Cada vez que oftalmología se acerca a un barrio, se facilita el acceso a un control que, en otros ámbitos, suele ser complejo de conseguir por la dificultad de obtener turnos”, indicó.

Asimismo, subrayó que el impacto de la situación económica, se hace notorio en el acceso a la salud. “Tener obra social no siempre garantiza la atención, ya que los coseguros y otros costos también representan una barrera. Por eso, al tratarse de una prestación gratuita, es lógico que la demanda sea tan alta”, sostuvo.

Del mismo modo, la funcionaria adelantó que “estas jornadas continuarán desarrollándose en otros puntos de la ciudad con un esquema que prevé intervenciones semanales en distintos barrios. Tenemos un cronograma establecido, en donde de lunes a viernes se realizan controles en la Secretaría, mientras que mensualmente se organizan operativos territoriales. Una vez al mes se elige un CAPS para estas jornadas. La próxima jornada de atención oftalmológica se llevará a cabo en el CAPS del barrio René Favaloro, dando continuidad a esta política de descentralización de los servicios de salud.

Asimismo, Moreno explicó que “durante estas jornadas también se realizan derivaciones a la Secretaría de Salud en aquellos casos que requieren estudios de mayor complejidad o ante la detección de patologías específicas, lo que en ocasiones reduce la cantidad de turnos disponibles, pero trabajamos para llegar a atender a todas las personas que lo necesitan”.