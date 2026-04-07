Corte de agua por 24 horas en varios barrios de la zona sur

La SCPL anunció la interrupción del suministro en ocho barrios desde la medianoche del miércoles, junto con cortes y desvíos vehiculares hasta el viernes por obras en la vía pública.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 8 de abril, desde las 00:00 y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el servicio de agua en los barrios Cerro Solo, Los Bretes, Fracción 14, Cordón Forestal, Abel Amaya, Humberto Beghin, Stella Maris (foto) e Industrial.

Según se indicó, la medida responde a la ejecución de trabajos de enlace en la red colectora.

Por otra parte, la entidad también comunicó que desde las 08:00 del miércoles 8 hasta las 18:00 del viernes 10 de abril se verá afectado el tránsito en la intersección de las calles Concejal Silva Ávila y Concejal Félix Quintana. En ese sector habrá corte total y desvíos debido a tareas llevadas adelante por el área de Obras Nuevas.

Desde la SCPL solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua durante el período indicado y recomendaron a los automovilistas circular con precaución ante las modificaciones en la circulación vehicular.