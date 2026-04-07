Quiénes ganaron los 125 premios por pagar sus impuestos por anticipado

Se realizó el sorteo ante un escribano público y con la presencia de más de cuatro mil vecinos y vecinas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia llevó adelante este martes el sorteo destinado a los contribuyentes que durante los primeros meses de 2026 adhirieron al pago anual de tributos, en el marco de una política de incentivo que busca reconocer el cumplimiento y acompañamiento de los vecinos. En total, se pusieron en juego 125 premios, entre televisores, electrodomésticos, artículos electrónicos y créditos para el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).

Al respecto, el secretario de Recaudación, Luis Perea, destacó que “esta iniciativa responde a una decisión del Ejecutivo Municipal de sostener políticas tributarias que beneficien a la comunidad”. En ese sentido, valoró que quienes realizaron el pago anual accedieron a importantes descuentos —del 25% en enero y del 15% en febrero— y, además, a la posibilidad de participar del sorteo.

En cuanto a la modalidad, explicó que “el sorteo se realizó por impuesto, lo que permitió que aquellos contribuyentes que abonaron más de un tributo —como Automotor, Inmobiliario y Tasa de Higiene Urbana— contaran con más de una chance de resultar ganadores”.

En relación a los premios, Perea detalló que “se incluyeron 25 televisores de 55 pulgadas, 25 créditos de 90 mil pesos del SEM para contribuyentes de automotor y otros importantes incentivos, lo que convierte a esta propuesta en un reconocimiento significativo al compromiso de los vecinos en un contexto económico complejo”.

Finalmente, el funcionario remarcó el carácter distintivo de esta política, al señalar que “no se replica a nivel provincial ni nacional, posicionando a Comodoro Rivadavia como una de las pocas ciudades de la región en sostener este tipo de iniciativas que promueven la cultura tributaria y el cumplimiento ciudadano”.

LOS GANADORES Y SUS PREMIOS

TV

Inmobiliario

(619) García Vanesa Mabel; (856) Rasjido Sonia Beatriz; (893) Royinson Nilda Mirta; (468) Pérez Sáez José Antonio; (642) Bartl Raúl Daniel.

Automotor

(794) Uribe Diego Martín; (028) Zalazar Agustina; (244) Colla Miguel Eduardo; (142) Pavone Fátima Lía; (267) González Micaela Nahir.

Tasa de Higiene Urbana

(040) Héctor Horacio Moyano; (160) Pacheco Myriam Natalia; (698) Panebianco Pierino Antonio; (030) Quedumán Jorge Eduardo; (162) Vera Marcela Ruth.

Derecho de Ocupante

(905) Marifil Oscar Sebastián; (610) Laime Camacho Fredy; (299) Vargas Diego Leonardo; (872) Cabezas Patricia Filomena; (505) Aramayo Santusa Mersedes.

Cementerio

(248) Barría María Del Carmen; (834) Sánchez Mirna Liliana; (694) Pazos Juan Carlos; (783) González María Graciela; (349) Hernández Carrazco María Carolina.

Tostadora

Inmobiliario

(505) Requena Jorge Ricardo; (428) Zapata Meneces Mario; (708) Golovko Eduardo Iban (882) Cambareri Mónica Patricia.

Automotor

(536) González Walter Nicolás; (944) Pérez Sáez Juan; (666) Pellegrini Nélida Susana; (560) Parolín Aníbal.

Tasa de Higiene Urbana

(462) Kesen Martín; (321) Di Girolamo Walter Daniel; (238) Paños Juan.

Derecho de Ocupante

(705) Melipichun Márquez Elba Esther; (121) Oyarzo Raquel Del Carmen; (165) Pavón Teresa Amalia.

Cementerio

(107) Aguilante José Javier; (509) Pérez Álvarez Muriel Alejandra; (184) Bayón Sonia Mariel; (933) Contreras Esteban Romelio.

Minipimer

Inmobiliario

(338) Córdoba Lucas David; (605) Márquez Enrique David; (603) Varas Jessica Vanesa; (222) Luz Clara Lucia Isabel.

Automotor

(156) Delgado Juan Bonifacio; (323) Cerneaz Eduardo Héctor; (829) Rodrigues Da Silva Caroline; (805) Ventre Rosa Ana.

Tasa de Higiene Urbana

(275) Vergara Morales Alicia Ivonne; (110) Fernández Gabriela Patricia; (910) Sacaba María Cristina; (087) Jaque Fuentes Leonel Beni.

Derecho de Ocupante

(131) Pinchulef Cristian Guillermo; (692) Romero Juan Antonio; (849) Puñalef Eliana; (791) Haro Karina Lorena.

Cementerio

(028) Fiorani Raúl José; (312) De Souza Canada Manuel; (467) Williams Billy Ariel; (866) Reales Claudio Evaristo.

Licuadora

Inmobiliario

(988) Llanque Chocamani Hernán; (115) Roa Susana Edith; (399) Vahnovan Sergio Daniel; (850) Ortego Laura Silvana.

Automotor

(759) Luna Ramón Héctor; (635) Luiz Rosa María; (365) Pachado Ernesto Engelberto; (244) Martínez Clodomiro Orozco.

Tasa de Higiene Urbana

(351) Hernández Paola Andrea; (542) Coombes Alberto Eduardo Agus; (97) Dulewicz María Alejandra; (293) Carrizo José Ramón.

Derecho de ocupante

(434) García Gabriela Janet; (271) Law Delia Ángela; (620) Merlo Edgardo Exzequiel; (491) Larrea Mendoza Sandra Leonada.

Cementerio

(816) San Martín José Amado; (526) Fadrique Miguel Oscar; (015) Llauca María Del Carmen; (953) González Evelyn Luciana.

Cafetera

Inmobiliario

(249) Báez Salazar Miguel Ángel; (957) Pacheco María José.

Automotor

(511) Chequer Silvina Patricia.

Tasa de Higiene Urbana

(489) Cristanchi Verónica Maricel; (313) Verde Hilda Del Carmen.

Derecho de Ocupante

(977) Peralta Jesús Ignacio; (336) Reyna Daiana Antonella.

Cementerio

(186) Gómez Susana Del Rosario; (176) Katalinic Juan José.

Auriculares

Inmobiliario

(173) Cano Gustavo Andrés

Automotor

(528) Elgueta Gabriel Adolfo

Tasa de Higiene Urbana

(569) Tonelli Walter Martín

Exprimidor

Automotor

(066) Laime Mercado Jarrison Dante

Derecho de Ocupante

(674) Centellas Montaño Juan José

Cementerio

(497) Uribe Harvey Alejandro

Plancha

Tasa de Higiene Urbana

(365) Pérez María Eugenia

Derecho de Ocupante

(781) González Luis Alberto

Créditos SEM

Automotor

(536) González Jorge Horacio; (638) Chacoma Juan Vicente; (577) Colque Higuera Sacarias; (435) Camino Alberto; (852) Melian Leonor Aurelia; (124) Castellano José Antonio; (652) Ayub Leila Anabella; (048) Ojeda Hugo Ricardo; (946) Pérez Raúl Eduardo; (597) Córdoba María Florencia; (090) Jaramillo Luis Emilio; (791) Montaño Tenorio Samuel; (380) Almendras Mariscal Siles Darío; (603) Villa Elcides Arnoldo; (354) Mazzoni Raúl Osvaldo; (600) Arias Roberto Enrique; (184) Di Vincenzo Nélida Verónica; (994) Rodríguez Carlos Roberto; (795); Efftimoff Guillermo Daniel; (799) Cuartara Néstor Eduardo; (697) Herrera Arturo Vicente; (050) Murúa Macarena; (220) Ovando José Arcadio; (828) Sepúlveda Hernández Mirta Angélica; (911) Domínguez Roberto Pablo.