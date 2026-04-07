El sospechoso, de 19 años, fue interceptado por la Policía en Rivadavia y Patagonia.

Intentó ingresar a una vivienda del Jorge Newbery con una escalera

Personal de la Comisaría Seccional Segunda detuvo este martes por la noche a un joven de 19 años acusado de intentar ingresar a una vivienda ubicada en Sarmiento y Patagonia.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:20, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de un sujeto que, utilizando una escalera, habría intentado acceder a un domicilio de la calle Sarmiento. Según la información aportada, el individuo se retiró del lugar en dirección a calle Patagonia.

A partir de la alerta, efectivos de Operaciones Policiales realizaron un rastrillaje por la zona y lograron localizar al sospechoso en la esquina de Patagonia y avenida Rivadavia.

De acuerdo con fuentes policiales, el paredón del domicilio al que intentó ingresar tiene una altura aproximada de tres metros.

El joven, identificado como Leonardo V., fue trasladado a la dependencia policial de La Loma, donde permanecería alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.