"Se vienen meses duros": siguen cerrando locales gastronómicos

Empresarios advirtieron una fuerte caída del consumo y ocupación, en un contexto económico agravado por la retracción de la actividad petrolera.

El último fin de semana largo dejó un balance negativo para los sectores gastronómico y hotelero de Comodoro Rivadavia. Así lo confirmó Juan Manuel Fernández, integrante de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Patagonia Central, quien aseguró que la actividad estuvo “muy tranquila” y por debajo de las expectativas.

“El jueves se trabajó bien, pero viernes, sábado y domingo fueron muy flojos. Hubo alerta por viento y eso influye porque la gente no sale”, señaló.

No obstante, el referente afirmó que la situación responde a un problema estructural más profundo, vinculado al contexto económico general. “Esto es a nivel nacional, pero en Comodoro está agravado por la baja de la actividad petrolera, que ronda el 30%. Eso impacta directamente”, indicó en declaraciones que publica Crónica.

En este escenario, Fernández advirtió sobre un momento delicado para el sector, con una marcada retracción del consumo y comercios que ya comenzaron a cerrar. “Se vienen meses duros. Hay que pensar medidas para sostener a los negocios que cumplen con impuestos, tienen empleados y siguen apostando”, sostuvo.

Entre las alternativas para revertir la situación, planteó la necesidad de generar incentivos que promuevan la circulación en el centro de la ciudad, como la revisión del sistema de estacionamiento medido.

El impacto también se hace sentir en la hotelería, históricamente ligada al movimiento del sector petrolero. Según explicó, la ocupación actual se ubica entre el 30% y el 40%, cuando se requiere al menos entre un 45% y un 50% para sostener la actividad.

Este nivel de ocupación dificulta afrontar costos fijos como salarios, servicios e impuestos, lo que pone en riesgo la continuidad de algunos establecimientos.

CIERRAN AL SEPTIMO MES

A todo esto, persiste el cierre de locales. En las últimas horas se produjo el de Zavad Bar & Food, ubicado en 25 de Mayo 586, un espacio que durante años formó parte de la oferta gastronómica y nocturna más reconocida de la ciudad.

Según remarcó el propio Fernández en Seta Tv, “esto viene de hace dos años; empezó a caer la venta y en 2026 cayó más aún. Hoy tenemos un consumo del 30% con respecto a años anteriores”.

El combo que enfrenta el sector incluye múltiples factores. Por un lado, la baja en la cantidad de clientes; por otro, una estructura de costos que no deja de crecer. “Tenés personal, servicios que aumentaron, alquileres altos y una presión fiscal bastante importante”, enumeró Fernández.

En ese contexto, afirmó, el margen de ganancia prácticamente desapareció. “La rentabilidad hoy por hoy es prácticamente nula”, sostuvo, y explicó que muchos negocios funcionan apenas para cubrir gastos.

La dinámica del consumo también cambió de forma notable. “Antes del 1 al 10 del mes explotaban las ventas. Hoy está todo quieto y recién se mueve a partir del día 11”, describió. Eso se traduce en apenas una semana fuerte de actividad por mes, mientras que el resto del tiempo los locales permanecen con baja concurrencia.

El impacto se ve con claridad en horarios clave: “Las cenas bajaron muchísimo. Un miércoles a las 9 de la noche encontrás negocios con dos o tres mesas”, graficó.

A esto se suma el encarecimiento de los insumos. Fernández puso como ejemplo la carne: “Un kilo de lomo pasó de 13 mil a casi 30 mil pesos en pocos meses”. Ese aumento, inevitablemente, se traslada a los precios, pero choca con un cliente que ya no puede pagar.

Uno de los datos más preocupantes es la fragilidad de los nuevos emprendimientos. “Los primeros meses se llenan porque son novedad, pero el problema es sostenerse después del sexto mes”, explicó. Y fue contundente: “Hay socios que abrieron hace siete u ocho meses y hoy están pensando en cerrar”.

Además, el sector formal enfrenta una competencia creciente de la informalidad. “Hay gente vendiendo comida o alquilando sin regulación, lo que genera una competencia desleal”, advirtió.