El Municipio recuperó 52 lotes con servicios para los damnificados

Los terrenos serán destinados a familias afectadas por los deslizamientos en el Cerro Hermitte.

En medio de la complejidad legal que maneja la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, surgió una noticia clave para los vecinos afectados por los movimientos de suelo en el Cerro Hermitte. El asesor letrado municipal, Jorge Echelini, confirmó la existencia de un loteo de 52 parcelas recuperadas que ya cuentan con infraestructura de servicios básicos.

Estos terrenos serán el eje central del plan de relocalización para las familias damnificadas por los deslizamientos en el Cerro Hermitte, brindando una solución definitiva a una de las problemáticas habitacionales más urgentes de la ciudad.

En diálogo con Radiocracia, Echelini confirmó que se ha avanzado significativamente en la identificación de tierras para las familias que sufrieron el impacto del deslizamiento que tuvo lugar el 18 de enero y que afectó principalmente a residentes del barrio Sismográfica, aunque tuvo secuelas en Los Tilos, Marquesado y Médanos.

De acuerdo con los informes técnicos de las áreas de Tierras y Planeamiento, el Estado Municipal ha logrado consolidar un banco de tierras recuperadas que están listas para ser asignadas bajo criterios de emergencia.

“El municipio ya ha producido un informe de que contaría con 52 lotes para poder disponer con respecto al impacto del Cerro Hermitte. Son lotes que han sido recuperados y que cuentan con servicios instalados”, detalló Echelini.

El funcionario explicó que estas parcelas serán destinadas prioritariamente a quienes perdieron su hogar o se encuentran en zonas de riesgo inminente tras el fenómeno geológico. El proceso de adjudicación seguirá un protocolo específico para asegurar que la ayuda llegue de manera directa y transparente a los verdaderos damnificados.