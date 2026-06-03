La droga fue detectada por un perro antinarcóticos durante un control de Gendarmería en Mendoza. La pasajera quedó detenida y viajaba acompañada por un menor de edad.

Detuvieron a una mujer que viajaba con más de dos kilos de cocaína

Un operativo de rutina realizado por Gendarmería Nacional sobre un colectivo de larga distancia que se dirigía a San Carlos de Bariloche terminó con el secuestro de más de dos kilos de cocaína y la detención de una mujer que transportaba la droga oculta en una valija con doble fondo.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección San Rafael, dependiente del Escuadrón 29 Malargüe, durante controles preventivos efectuados sobre una ruta de la provincia de Mendoza.

La intervención se produjo cuando el perro antinarcóticos “Eko” marcó de manera insistente una valija de color lila que se encontraba en el sector de equipajes del colectivo. Ante la reacción del animal, los gendarmes identificaron a la propietaria del equipaje y profundizaron la inspección.

Según informaron fuentes oficiales, la mujer aseguró desconocer el contenido de la valija y manifestó que la había recibido en la Terminal de Ómnibus de Mendoza antes de iniciar el viaje hacia Bariloche.

Por disposición de la Justicia Federal, el equipaje fue abierto en presencia de testigos. Durante la requisa, los uniformados descubrieron un compartimiento oculto donde se encontraban 184 cápsulas que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco.

Posteriormente, personal especializado de Criminalística realizó las pruebas correspondientes y confirmó que se trataba de cocaína. El pesaje total arrojó un resultado de 2 kilos con 168 gramos.

Tras el hallazgo, el Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro de la droga y la detención inmediata de la pasajera, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el origen y destino final del cargamento.

Las autoridades también informaron que la mujer viajaba acompañada por un menor de edad, por lo que se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario de la provincia para garantizar la protección y resguardo de sus derechos.

La causa continúa bajo investigación y no se descarta que puedan surgir nuevas medidas para establecer si la detenida actuó sola o formaba parte de una red dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes.