El menor ingresó con un paro cardiorrespiratorio al Hospital Regional y falleció horas después. La Justicia busca determinar las causas del deceso.

La Justicia investiga la muerte de un niño de 4 años

Un niño de 4 años falleció en el Hospital Regional y la Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

Según informaron fuentes policiales, el menor ingresó el domingo por la mañana a la guardia de emergencias pediátricas con un cuadro de paro cardiorrespiratorio, cuyo origen aún no fue determinado.

El hecho se inició alrededor de las 8:20 en una vivienda ubicada en la zona de quintas, en el sector del cerro, donde se solicitó asistencia médica debido a que el niño presentaba dificultades para respirar.

Al arribar al lugar, personal policial y una ambulancia constataron la gravedad del cuadro y procedieron a trasladarlo de urgencia al centro de salud.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el menor se encontraba en su habitación desde temprano, momento en que comenzó a manifestar complicaciones respiratorias.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el niño falleció horas después de permanecer internado.

Ante esta situación, tomó intervención la Fiscalía, que dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y tiene como objetivo establecer las causas del fallecimiento y descartar cualquier otra circunstancia. Por el momento, se aguardan los resultados de los estudios forenses para avanzar en la causa.