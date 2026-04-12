El Colegio de Abogados repudió escraches al juez Pérez y a la asesora Roldán

La entidad manifestó su conmoción por el fallecimiento del niño de 4 años y reclamó avances en la causa, al tiempo que cuestionó los ataques públicos contra un juez y una asesora de familia.

En el marco de la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia el pasado lunes 6 de abril, el Colegio Público de Abogados local expresó su “profundo dolor” y solicitó que se lleve adelante una investigación eficaz para esclarecer lo ocurrido.

A través de un comunicado, la institución señaló: “Expresamos nuestro profundo dolor por la muerte del niño Ángel, la cual ha conmocionado a nuestra sociedad; a la vez que requerimos al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial que se investigue de manera efectiva y se determinen las responsabilidades que eventualmente correspondan”. En este contexto, no ha pasado desapercibido la forma en que se produjo la restitución del menor a su madre luego de que esta lo abandonara por años, más allá de la existencia de un informe de la directora del jardín al que concurría y que hablaba de un retraimiento del pequeño a partir de noviembre del año pasado, cuando fue obligado a convivir con su madre y la pareja de ésta.

Asimismo, desde el Colegio manifestaron su preocupación por los “incesantes y violentos escraches y ataques” registrados en medios de comunicación y redes sociales contra el juez de Familia, Pablo Pérez (foto), y la asesora de Familia, Verónica Roldán.

En ese sentido, advirtieron que este tipo de conductas atentan contra la convivencia democrática. “Si nuestra aspiración como sociedad es la convivencia pacífica y el respeto al Estado de Derecho, estas actitudes no pueden ser permitidas y deben repudiarse con independencia de los motivos que las generen”, indicaron.

Finalmente, la entidad realizó un llamado a canalizar los reclamos por las vías institucionales correspondientes, remarcando la necesidad de respetar el derecho de defensa y el principio de inocencia en todos los casos.