¿Murió Marco Antonio Solís? La verdad tras la sorpresa que sacudió las redes

El mundo del espectáculo se vio sacudido este sábado 11 de abril 2026 por una ola de desinformación que rápidamente escaló en las tendencias digitales. Diversas publicaciones en redes sociales, principalmente en TikTok y Facebook, afirmaron el fallecimiento del icónico cantautor mexicano Marco Antonio Solís. Sin embargo, tras una exhaustiva verificación, se confirma que el intérprete de "Si no te hubieras ido" se encuentra en perfecto estado de salud.

La confusión se originó a partir de un video viral que utilizaba herramientas de inteligencia artificial para simular un reporte informativo solemne. En dicho material, una voz automatizada narraba que el músico de 66 años había sufrido una "muerte súbita" por un paro cardíaco mientras se encontraba con su familia. El realismo del montaje y el uso de logotipos de medios de comunicación apócrifos lograron engañar a miles de usuarios, quienes compartieron la noticia bajo la etiqueta de "luto nacional".

A pesar del impacto emocional que causó el rumor, no existe ningún comunicado oficial por parte de la familia Solís, sus representantes o autoridades sanitarias que respalde la versión de su deceso. Por el contrario, la evidencia de vida del artista ha sido contundente a través de sus canales oficiales.

Horas después de que la noticia falsa comenzara a circular, el propio Marco Antonio Solís registró actividad en su cuenta de Instagram, donde compartió contenido promocional y mensajes personales en sus historias.

Esta no es la primera vez que el michoacano es blanco de este tipo de campañas; registros periodísticos muestran que en años anteriores (como 2014, 2021 y enero de 2026) ya se habían fabricado historias similares sobre su muerte.

Especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de contenidos no solo buscan generar clics masivos, sino que a menudo contienen enlaces maliciosos diseñados para el robo de datos personales.

Ante la proliferación de noticias de alto impacto sobre figuras públicas, la recomendación de los expertos es clara: acudir siempre a fuentes verificadas y desconfiar de videos cuya procedencia no sea de medios de comunicación reconocidos.