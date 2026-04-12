Quién es la ex Gran Hermano que confirmó un romance con Dibu Martínez

El nombre de Emiliano Dibu Martínez apareció en un terreno inesperado y no tuvo que ver ni con la Selección ni con una atajada decisiva.

Quien trajo de nuevo al centro de la escena al arquero de Aston Villa y la Selección Argentina fue Victoria Irouleguy, una ex participante de Gran Hermano 2012 que, al aire de SQP, sorprendió al recordar el vínculo sentimental que los unió cuando todavía eran adolescentes. La revelación despertó curiosidad por tratarse de una etapa muy anterior a la fama masiva del arquero.

La charla se dio mientras la ex jugadora repasaba distintos momentos de su recorrido mediático, entre ellos su paso por el reality y las experiencias que llegaron después de aquella exposición. En ese ida y vuelta televisivo, la conversación derivó hacia una historia personal que hasta ahora no había tenido demasiada circulación pública. Fue entonces cuando el pasado de Victoria Irouleguy se cruzó con el de Emiliano Dibu Martínez.

Sin vueltas, la ex hermanita ubicó ese romance en una etapa muy temprana de sus vidas, cuando ninguno imaginaba todavía el lugar que ocuparía el arquero en el fútbol internacional. “Nosotros éramos muy chicos. Teníamos 17, 18 años. Fue antes de entrar a la casa”, explicó, al dejar en claro que ese noviazgo ocurrió bastante antes de su ingreso al programa que la hizo conocida.

A partir de ahí, Victoria Irouleguy también contó cuál fue el punto que empezó a desgastar la relación. Lejos de hablar de peleas escandalosas o terceros en discordia, señaló que la distancia fue el factor determinante en la ruptura. “El se tenía que ir para Londres (a atajar para Arsenal) y nuestra relación empezó a desequilibrarse por la distancia, pero bueno, ahora Dibu está casado, tiene hijos”, expresó, con una mirada serena sobre una historia que quedó definitivamente en otra etapa.

Lo que llamó la atención no fue solo la confirmación del romance, sino el tono con el que la ex Gran Hermano habló de ese recuerdo. No hubo reproches ni pases de factura, apenas una evocación afectuosa de lo que significó ese vínculo en la juventud de ambos. De hecho, al resumir lo que sintió por entonces, eligió una frase breve pero elocuente: “Fue una relación muy linda”.