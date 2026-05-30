Alarma por la salud de Chiche Gelblung

El periodista permanece internado desde hace dos semanas en terapia intensiva y crece la inquietud por las versiones sobre su cuadro clínico.

La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo y el periodismo. A sus 82 años, el conductor permanece internado desde hace dos semanas en el Sanatorio Mater Dei y, aunque su entorno intenta mantener hermetismo absoluto, comenzaron a trascender datos inquietantes sobre su estado actual.

En las últimas horas, en Intrusos revelaron que el periodista habría sufrido una complicación derivada de una infección intrahospitalaria. La información fue dada por Alejandro Guatti, quien además explicó que los médicos siguen de cerca otro problema que encendió alarmas dentro de la clínica.

“Además se habla de una falla renal que es lo que más preocupa a los médicos”, detalló el periodista en pleno programa, dejando en evidencia la delicada situación que estaría atravesando Chiche mientras continúa bajo cuidados intensivos.

Por su parte, Marcela Baños aportó otro dato que incrementó todavía más la preocupación. Según contó, Gelblung tendría una complicación en uno de los dedos del pie, un problema que se habría agravado durante la internación y que ahora obligaría a una intervención quirúrgica.

De acuerdo a esa información, si sus parámetros clínicos evolucionan favorablemente y los valores se mantienen estables, el periodista podría ser operado el próximo lunes. Hasta el momento, sin embargo, la familia optó por manejar todo con extrema reserva y sin hacer declaraciones públicas.

Chiche había sido internado el pasado 18 de mayo después de sufrir una descompensación en su casa. Con el correr de los días trascendió que los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, situación que habría desencadenado complicaciones cardiovasculares que obligaron a actuar rápidamente.

Para estabilizarlo, los especialistas decidieron colocarle un nuevo stent, que se suma a los dos que ya le habían implantado semanas antes, el 20 de abril. Desde entonces, el conductor permanece monitoreado de manera permanente mientras los médicos siguen atentos a su evolución.