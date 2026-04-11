Saltaba por los techos y causó daños en una casa

Fue detenido por personal policial de la Seccional Sexta luego que el dueño de una vivienda lo sorprendió destrozando el cristal de la puerta trasera de la casa.

A la 1 de este sábado, en circunstancias en que personal de Comisaría Sexta se encontraba de patrullaje preventivo, tomó conocimiento por parte de Centro de Monitoreo que en Lorenzo Rey y Ricardo Balvin, había un hombre saltando por los techos.

Personal policial arribó al lugar y se entrevistó con uno de los damnificados quien manifestó que en el patio trasero de su vivienda se encontraba una persona mayor de edad y que había dañado en su totalidad el vidrio de la puerta trasera de la vivienda.

A raiz de ello se procedió a la aprehensión del individuo que provocó los daños. Posteriormente fue trasladado a dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta audiencia judicial.de control de detención.