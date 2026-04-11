Robo en barrio El Mirador: piden ayuda para recuperar objetos con valor afectivo

El hecho ocurrió el jueves a las 16. Entre los elementos sustraídos hay dos televisores, una notebook, una consola y un celular. La familia solicita no comprarlos y denunciar su circulación.

Una familia del barrio El Mirador denunció haber sufrido un robo el jueves alrededor de las 16. De acuerdo al testimonio de Carolina Olmos Lavin, los autores del hecho se llevaron varios objetos del hogar: dos televisores —uno marca BGH y otro LG—, una notebook Acer reconocible por tener stickers similares a los que se usan en termos, una consola PlayStation y un teléfono celular Samsung A20.

Carolina señaló que parte de los elementos robados pertenecían a su marido y que, tras su ausencia, habían quedado para su hijo. En ese marco, subrayó que, si bien se trata de bienes materiales, tienen un fuerte valor sentimental para el niño.

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A través de una publicación, la familia pidió la colaboración de la comunidad para intentar recuperar las pertenencias. Solicitan que, en caso de que los objetos sean ofrecidos para la venta, no sean comprados y se realice la denuncia correspondiente. “Hay un nene que los reclama”, expresó.

El pedido también incluye la difusión del hecho, con el objetivo de ampliar el alcance y obtener información que permita dar con los elementos sustraídos.