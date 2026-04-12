Sthephanie Demner dejó a todos impactados al revelar los detalles del acuerdo que le genera ingresos desde su adolescencia.

Una modelo gana más de US$3.000 por mes sin trabajar un segundo

Stephanie Demner pasó por el programa Lo del Pollo, de DGO Streams, y terminó generando sorpresa al contar de dónde proviene uno de los ingresos más particulares de su carrera. La modelo e influencer, hoy de 35 años, reveló que aún percibe dinero por un trabajo publicitario que realizó cuando tenía apenas 17.

“Ponele, una campaña que yo hice cuando era muy muy muy chiquita, que sigue estando al día de hoy. Y me siguen pagando por eso. Entonces, es una plata muy fácil”, expresó, causando asombro en el estudio.

A partir de esa confesión, el conductor, Pollo Álvarez, profundizó sobre las cifras. “¿Es más de mil dólares?”, consultó. “Sí”, respondió Demner. “¿Más de tres mil dólares?”, volvió a preguntar. “Sí”, confirmó, dejando en evidencia la magnitud del ingreso que continúa recibiendo.

Según explicó, el trabajo fue para una compañía de telefonía y el acuerdo contempla pagos cada vez que su imagen vuelve a ser utilizada en la vía pública. “Ellos me llaman y me dicen: ‘Stefi, pusimos un nuevo cartel, así que te va a estar llegando esta plata’”, relató.

La influencer también detalló que en muchas ocasiones desconoce el destino exacto de las campañas. “Me dicen que está en Perú, en Paraguay… Se va renovando y me van diciendo”, comentó.

Consultada sobre la modalidad del pago, sostuvo: “Y sí, porque está en todo el país”. Aunque no tiene un registro total de lo cobrado a lo largo de los años, aseguró que la empresa mantiene la comunicación cada vez que su imagen es reutilizada.

Este tipo de acuerdos publicitarios, vinculados a derechos de imagen y renovaciones periódicas, no suelen ser habituales.