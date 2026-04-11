Más de 70 gatos viven en una casa abandonada en Km 8

El municipio continúa con el operativo de control y sanidad en una colonia de felinos callejeros. La intervención permitió avanzar sobre otros 27 felinos de una población estimada en más de 70 animales que habitan en un inmueble abandonado. Los trabajos incluyen esterilización, vacunación, desparasitación y acciones de adopción responsable.

La Secretaría de Control Urbano y Operativo, a través de la Dirección General de Veterinaria, llevó adelante un nuevo operativo en una colonia de gatos ubicada en una vivienda desocupada de Km 8, dando continuidad a las acciones iniciadas semanas atrás para mejorar las condiciones sanitarias de los animales.

En esta segunda intervención, se avanzó sobre 27 felinos que fueron contenidos de manera controlada para su posterior esterilización, colocación de vacuna antirrábica y desparasitación.

En una primera etapa ya se había trabajado sobre otros 20 animales, en el marco de un operativo que continuará hasta alcanzar la totalidad de la población estimada.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó: “teníamos conocimiento de la presencia de una importante colonia de gatos en una vivienda desocupada, con una población que supera los 70 animales. Iniciamos este trabajo hace algunas semanas y hoy pudimos avanzar con una nueva intervención significativa”.

En ese sentido, destacó: “en esta jornada se logró abordar a 27 gatos que fueron trasladados para su atención integral, en realidad eran más pero algunos ya habían sido previamente esterilizados. Todo el procedimiento incluyó castración, vacunación antirrábica y desparasitación, garantizando mejores condiciones sanitarias para los animales”.

Asimismo, el secretario valoró el trabajo articulado que permitió concretar la jornada, al indicar: “el operativo se realizó en la vecinal de Palazzo, gracias a la colaboración de su vecinalista, Cristina Pardo, quien puso el espacio a disposición. También fue importante el acompañamiento de organizaciones proteccionistas, que permitieron avanzar en la adopción responsable de aproximadamente 14 animales”.

El funcionario indicó que las tareas continuarán en el sector hasta completar la intervención total de la colonia. “Aún quedan animales por abordar, por lo que vamos a seguir trabajando en la zona para avanzar con la esterilización y, en la medida de lo posible, promover su adopción responsable”, concluyó.