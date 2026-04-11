Secuestran 11 gramos de cocaína en un control vehicular

El procedimiento se realizó en Huergo y Los Nogales. La Policía detectó más de 10 gramos ocultos en una jabonera dentro del vehículo.

Un operativo de control vehicular realizado por personal de la Seccional Cuarta, en conjunto con efectivos de Operaciones Policiales de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, derivó en el secuestro de droga y en la detección de múltiples irregularidades.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Huergo y Los Nogales, donde los uniformados llevaban adelante un retén. En ese contexto, detuvieron la marcha de un Volkswagen Polo para una inspección de rutina.

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor manifestó no contar con Licencia Nacional de Conducir ni con el seguro obligatorio del vehículo, lo que motivó una verificación más exhaustiva.

Durante el procedimiento, y tras descender del rodado, los efectivos observaron una jabonera transparente con una bolsa de nylon sobresaliendo de su interior. Ante esta situación, se le solicitó al conductor que exhibiera el contenido.

En el interior del recipiente se halló una sustancia sospechosa, por lo que se dio intervención a la División de Drogas. Una vez en el lugar, el personal especializado realizó las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10,9 gramos.

La sustancia fue secuestrada y se dio intervención a la Justicia Federal, que determinará las actuaciones a seguir en el caso.