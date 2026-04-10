Comodoro marchó para reclamar justicia por Ángel

Con globos blancos y carteles, la masiva movilización culminó frente al edificio del Ministerio Público Fiscal donde los manifestantes corearon el cántico "que se vayan todos".

Luego de la concentración matutina en la Ciudad Judicial, este viernes por la noche la comunidad comodorense se movilizó por las calles céntricas para pedir justicia por el pequeño Ángel López.

Durante la movilización por la calle San Martín se observaban banderas y carteles con mensajes como “Escuchar a un niño puede salvar su vida. Justicia por Ángel”.

Los manifestantes se movilizaron con globos blancos, símbolo del recuerdo y la inocencia.

El reclamo no solo estuvo marcado por el pedido de justicia, sino también por la insistencia en que estos casos no se repitan.

Luis López, padre del niño, dejó un mensaje dirigido a la comunidad.

“Hay chicos que por ahí no sabemos, pero están pasando lo mismo que pasó con Ángel, y nosotros todavía no estamos enterados. Espero que la gente empiece a hablar y que no tenga miedo, no puede pasar más y la justicia se tiene que hacer cargo de todo”, afirmó.

La convocatoria también contó con la presencia de familiares de otros casos que marcaron a la comunidad en los últimos meses, entre ellos el hermano de Bernardino "Nino" Villarroel, el adulto mayor asesinado en su casa de Kilómetro 5.