El "lado oscuro de la luna" y los cráteres de la Ruta 40

Con ironía y humor. De esta manera se generó un meme que se viralizó en las últimas horas que unió la histórica misión Artemis II con la realidad del tramo de la ruta Nacional 40 entre Facundo y Los Tamariscos, esos 42 kilómetros que Chubut sufre.

La nave Orión, de la misión Artemis II, está por llegar a la Tierra después de diez días de viaje y más de un millón de kilómetros recorridos, incluido un sobrevuelo por el “lado oculto de la luna”. Pero, a juzgar por las imágenes que se viralizaron en las últimas horas, los tripulantes no sólo lograron fotografiar ese costado oculto del satélite natural, sino que también “obtuvieron imágenes que los chubutenses conocen muy bien”.

El humor, ya se sabe, logra amortiguar situaciones críticas. Una imagen generada con inteligencia artificial unió la histórica misión con la realidad de la Ruta 40 en Chubut: “Impresionante! Comienzan a llegar imágenes de la misión del Artemis cuando pasaba sobre Facundo-Tamariscos”, sostiene el texto mientras dos astronautas miran (¿sorprendidos?) los cráteres del camino como si se tratara de un alunizaje.

Es que en ese tramo la cinta asfáltica llegó a desaparecer y se establecieron desvíos “provisorios” que torturaron a los automovilistas durante largos años. En febrero, el Gobierno provincial –luego de un acuerdo con autoridades nacionales- inició la reparación de los 42 kilómetros de ese “paisaje lunar”; y quienes ahora transitan por el lugar sostienen, con ansiedad, que los trabajos avanzan “al ritmo del paso de un astronauta”.

“La Ruta 40, en el tramo Facundo–Los Tamariscos, se volvió viral por ser una de las más destruidas del país. Hoy no solo la estamos reconstruyendo con recursos provinciales, sino que también nos desendeudamos de manera total con la Nación”, enfatizó el gobernador Ignacio Torres durante el acto de inicio de los trabajos en febrero pasado. La obra cuenta con una inversión provincial superior a los 22.000 millones de pesos y se fijó un plazo de ejecución de 18 meses, periodo durante el cual la empresa adjudicataria, Rigel SA, deberá completar las tareas de repavimentación y mejora de banquinas.

La viralización continúa: Facundo y Los Tamariscos son cada día más famosos, igual que el tramo de esa ruta.