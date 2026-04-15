Chocó contra un poste en avenida Polonia y resultó ileso

El conductor, de 28 años, perdió el control de su vehículo en el barrio Roque González. Dio negativo en el test de alcoholemia y solo se registraron daños materiales.

Un accidente de tránsito se registró el martes por la noche, alrededor de las 21:00, en la intersección de avenida Polonia y calle Victovick, en el barrio Roque González.

El hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo local, lo que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Seccional Sexta. Al arribar al lugar, constataron que un Ford Focus blanco había colisionado con su lateral izquierdo contra un poste de alumbrado público, ocasionando daños en la estructura.

Según manifestó el conductor, un joven de 28 años, el mismo circulaba por avenida Polonia en sentido sur-norte cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado.

De manera preventiva, se hizo presente una ambulancia. El personal de salud examinó al automovilista en el lugar y confirmó que no presentaba lesiones.

Posteriormente, agentes de Tránsito municipal realizaron el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l). Si bien el conductor contaba con la documentación en regla, se labró un acta de infracción.

Debido a los daños ocasionados en el poste de alumbrado, también intervino personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL). El procedimiento finalizó con la llegada de una grúa particular, solicitada por la aseguradora, para el traslado del vehículo.