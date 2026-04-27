La Municipalidad premió la innovación en el Hackatón

Más de 200 participantes presentaron soluciones tecnológicas para los desafíos locales, en el marco del Festival 3D Tecno que se realizó este fin de semana.

En el marco del Festival 3D Tecno, que llevó adelante la Municipalidad a través de Comodoro Conocimiento, se realizó el cierre de la segunda edición del hackatón “Ciudad Futura 2026”, una propuesta que convocó a más de 200 participantes comprometidos con el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a mejorar la calidad de vida en la comunidad. Durante la jornada final, los equipos presentaron sus proyectos, se realizó la evaluación del jurado y se distinguieron las iniciativas más destacadas.

En la ocasión, el intendente Othar Macharashvili resaltó la importancia de estos espacios al señalar que “permiten pensar y construir colectivamente la ciudad que queremos; una ciudad más amigable, inclusiva y con igualdad de oportunidades, donde la tecnología esté al servicio de las personas”.

imagen

Por su parte, el presidente de Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, destacó la calidad de los proyectos y el compromiso de los participantes. “Esto demuestra que hay talento, creatividad y una mirada estratégica sobre la ciudad futura que queremos construir”, expresó.

LAS MENCIONES ESPECIALES

En esta edición, se otorgaron tres menciones especiales que pusieron en valor distintos enfoques estratégicos. La mención a la innovación tecnológica fue para el equipo Aqua Imperium, por el uso de herramientas de alto impacto aplicadas de forma simple y pertinente.

Por su parte, el equipo Los Soldados recibió el reconocimiento al impacto social, destacándose por abordar problemáticas vinculadas a la vida en comunidad y promover una ciudad más inclusiva. En tanto, la mención al uso de inteligencia artificial fue para Los Camioneros, quienes lograron una aplicación accesible y efectiva de esta tecnología para resolver desafíos concretos.

imagen

El jurado definió los resultados por unanimidad, tras un proceso de evaluación que contempló variables como el impacto social, la innovación, la viabilidad de las propuestas, el uso adecuado de inteligencia artificial y la claridad en la presentación.

Las iniciativas se desarrollaron en torno a ejes estratégicos vinculados al desarrollo local, como cambio climático y urbanismo, servicios urbanos inteligentes, transformación digital, educación y nuevas economías, innovación productiva y desafíos abiertos.

El primer puesto fue para el equipo Los Michis Informáticos, que obtuvo el mayor puntaje gracias a una propuesta integral que combinó innovación, impacto social y viabilidad. El segundo lugar fue para Restaurando CR, con una iniciativa orientada a la mejora del entorno urbano, mientras que el tercer puesto quedó en manos del equipo Nuevos Caminos, que se destacó por su enfoque en la capacitación y generación de oportunidades laborales.

De esta forma, el hackatón “Ciudad Futura” se posicionó como un espacio clave para la innovación abierta y el trabajo colaborativo, donde la tecnología, el conocimiento y la creatividad se articularon para generar soluciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible de Comodoro Rivadavia.