Ciudadela apabulló a Comodoro FC y regresó a la punta en la 'B'

Le ganó 7-0 en uno de los pendientes de la 6ª fecha del torneo Zonal “B” de fútbol. En el otro postergado, Florentino Ameghino venció 2-1 a Oeste Juniors, uno de los líderes.

El equipo de Manantiales Behr de Ciudadela logró este miércoles en Caleta Córdova un contundente triunfo ante Comodoro FC por 7-0 en uno de los dos partidos que estaban pendientes de la sexta fecha de torneo Zonal “B” “José Portu Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El equipo “gaucho” se quedó con la victoria, que le permitió volver a la punta del campeonato, gracias a un triplete marcado por Fabrizio Ceballos, dos fueron obra de Luciano Menéndez, mientras que Ramiro Onit y Matías Fritz completaron la goleada del equipo dirigido por Adrián Romero.

En el otro encuentro que estaba pendiente y que también fuera suspendido por lluvia, Florentino Ameghino, con tantos de Eric Castro y Román Ignacio, superó por 2-1 a Oeste Juniors, uno de los líderes que tiene el certamen de ascenso y que descontó a través de José Contreras.

De esa manera, para que se ponga al día al torneo resta por jugarse el encuentro entre Ameghino y Comodoro FC de la 5ª fecha y que fue suspendido por fuerte viento.