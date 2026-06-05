Cuatro encuentros se disputan este sábado. Ferro, escolta en la zona A, visita a Comodoro FC, mientras que Oeste, que marcha tercero, recibe a Universitario en el interzonal. Camioneros, líder de la zona B, visita a Universitario.

Se juegan partidos pendientes del Ascenso con la punta en disputa

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia reprogramó para este sábado a las 15 los partidos pendientes por la 11ª fecha del torneo Zonal B, que fueron suspendidos hace una semana por el mal estado de la mayoría de las canchas tras las lluvias.

En la zona A, Ferrocarril del Estado intentará recuperar el liderazgo cuando visite a Comodoro FC. El “Ferroviario” está a un punto del líder Florentino Ameghino y buscará imponer autoridad ante el penúltimo de la tabla.

Por su parte, en el interzonal, Oeste Juniors, tercero en la zona A y a dos unidades de la cima, recibirá al último de la zona B, Universitario.

En la zona B, el puntero Camioneros Patagónicos visitará a Stella Maris, con el objetivo de alejarse de Nueva Generación, que lo sigue a un punto. En la misma zona, se medirán San Martín y Tiro Federal, quienes marchan lejos de los primeros lugares.

Programa de la 11ª fecha

SABADO 6 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

ZONA “A”

- Comodoro FC vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Cancha: Comodoro FC.

ZONA “B”

- Stella Maris vs Camioneros Patagónicos.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Cancha: Stella Maris.

- San Martín vs Tiro Federal.

Arbitro: Víctor Velarde.

Cancha: San Martín.

INTERZONAL

- Oeste Juniors vs Universitario.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: Oeste Jrs.

YA JUGADOS

- Nueva Generación 0 / Deportivo Roca 3.

- Talleres Juniors 1 / Florentino Ameghino 2.

- Caleta Córdova 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.