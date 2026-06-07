Fue 7-0 ante Universitario en el partido que este domingo completó la 11ª fecha del torneo Zonal B del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Oeste goleó y es escolta en la Zona A del Ascenso

Oeste Juniors logró este domingo un sólido triunfo ante Universitario a quien goleó por 7-0 en el partido que completó la 11ª fecha del torneo Zonal B, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El equipo de Valle C, que actuó de local en el estadio Domingo Perea, la cancha de su vecino Laprida, se impuso con goles de Facundo Arias (2), Martín Becerra (2), Tomás Robles (2) y José Contreras.

De esa manera, Oeste se ubica segundo en la zona A con 23 puntos, a una unidad del líder Ferro Carril del Estado.

Esta fecha tuvo su inicio el sábado 30 de mayo con tres partidos. Por la A, Florentino Ameghino venció 2-1 a Talleres Juniors, mientras que Caleta Córdova se impuso por 2-0 sobre Manantiales Behr de Ciudadela.

Además, por la B, Deportivo Roca goleó 3-0 a Nueva Generación. La 11ª jornada continuó este sábado con la goleada de 4-0 que el líder Ferro logró ante Comodoro FC por la zona A. Mientras que por la B, Camioneros Patagónicos, puntero y único invicto del Ascenso, vapuleó 6-1 a Stella Maris, mientras que San Martín y Tiro Federal terminaron sin goles.

Y se completó este domingo con la contundente victoria de Oeste sobre el colista Universitario por 7-0.

En la próxima fecha, se destaca el duelo entre el puntero Ferro y su escolta Oeste por la A, mientras que en la B, el líder Camioneros jugará con Universitario, que este domingo perdió por goleada.

…………………

Panorama de la 11ª fecha

SABADO 6

ZONA “A”

- Comodoro FC 0 / Ferrocarril del Estado 4.

ZONA “B”

- Stella Maris 1 / Camioneros Patagónicos 6.

- San Martín 0 / Tiro Federal 0.

INTERZONAL (DOMINGO 7)

- Oeste Juniors 7 / Universitario 0.

JUGADOS 30 DE MAYO

ZONA “A”

- Talleres Juniors 1 / Florentino Ameghino 2.

- Caleta Córdova 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.

ZONA “B”

- Nueva Generación 0 / Deportivo Roca 3.

Próxima fecha (12ª)

ZONA “A”

- M. B. Ciudadela vs Talleres Juniors.

- Florentino Ameghino vs Comodoro FC.

- Ferrocarril del Estado vs Oeste Juniors.

ZONA “B”

- Deportivo Roca vs San Martín.

- Tiro Federal vs Stella Maris.

- Camioneros vs Universitario.

INTERZONAL

- Nueva Generación vs Caleta Córdova.