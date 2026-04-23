El TC2000 seguirá con su calendario en Concordia

Del 1 al 3 de mayo se correrá la tercera fecha de la temporada. Compartirán la programación el Top Race y la Fórmula Nacional.

El 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina tendrá continuidad con la 3ª fecha “Gran Premio Nexon” el 1, 2 y 3 de mayo en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos, compartiendo el evento con el 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina y el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional con horarios confirmados.

Para el TC2000 será una fecha regular. El sábado 2 de mayo podrán seguir la clasificación de 15 a 17 por TyC Sports y TyC Sports Play mientras que el domingo 3 de mayo la final a 35 minutos más 1 vuelta tendrá transmisión en vivo y el directo de 10 a 14 por TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico de Carburando.

El Top Race también tendrá una fecha regular. El viernes 1 de mayo tendrá una práctica libre para pilotos autorizados y el shakedown, mientras que el sábado 2 disputará dos entrenamientos oficiales, la clasificación y volverá a correr un sprint a 15 minutos más 1 vuelta. El domingo 3 habrá un “warm-up” y la tercera final del año a 25 minutos más 1 vuelta con transmisión en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play.

Mientras que para “La Fábrica de Talentos” volverá a tener un evento regular con dos entrenamientos, una clasificación y dos finales, la primera el sábado 2 y la segunda el domingo 3, cada una a 20 minutos más 1 vuelta. Las carreras las podrán seguir en vivo y en directo por las señales de TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico de Carburando.