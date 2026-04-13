Gómez, Matazmala, Axel Oliver, Abel Panquilto  y Hernández ganaron en Comodoro

Se corrió este domingo en el autódromo General San Martín, la segunda fecha del campeonato zonal chubutense de automovilismo.

Arian Gómez en el TP Gol 1.6, Luciano Matazmala en el TP 1.100cc, Axel Oliver en el TC Patagónico, Abel Panquilto en Renault 12 y Javier Hernández en el TC Austral, fueron los ganadores de la 2ª fecha del campeonato zonal provincial de automovilismo, que se corrió este domingo en el autódromo General San Martín.

La competencia, que llevó el nombre de Gran Premio Urgencias-CPMT”, fue organizada por el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

La primera final corrida sobre el mediodía estuvo a cargo del TP Gol 1.6, quedándose con la victoria el piloto Arian Gómez, quien fue uno de los “poleman” que tuvo el fin de semana y lo cerró de la mejor manera ganando la carrera.

El vencedor llegó escoltado por Nicolás D’Elía, mientras que tercero, largando desde el fondo, finalizó Agustín Montecino.

Sin embargo, D’Elía quedó luego excluido totalmente del evento por técnica, mientras que Montecino también, pero parcialmente.

De esa manera, Gómez fue escoltado por Federico Fraccaro y Daniel James.

En esta primera final no pudo ser de la partida el piloto Luis Simoes, quien se pegó un fuerte golpe en la prueba de tanques llenos, aunque afortunadamente sin consecuencias físicas. Tampoco pudo ser de la partida Matías Ruiz.

La segunda final ya de la tarde fue la del TP 1.100 cc, quedándose con el triunfo Santiago Villar, escoltado por el trelewense Luciano Matazmala, mientras que el podio lo completó Santiago Acevedo.

Pero horas después, el clasificador se modificó porque el ganador Villar fue excluido parcialmente en la técnica, por lo que el triunfo lo heredó Matazmala. Segundo quedó Acevedo y Rubén Grier se subió al podio en el tercer lugar.

Por su parte, el rawsense Axel Oliver, al comando de un Torino, se quedó con el triunfo en la final del TC Patagónico, donde el comodorense Emanuel Abdala (Chevrolet) y el madrynense Marcos Laudonio (Chevrolet) finalizaron en pista como sus escoltas.

Sin embargo, en la técnica, Laudonio sufrió un recargo de puestos por maniobra peligrosa contra el auto de Nazareno López (Chevrolet), por lo que bajó al sexto lugar, mientras que Emiliano López, quien había sido cuarto, terminó ocupando la tercera posición.

La tarde comodorense y con 17 grados de temperatura, continuó luego con la final de los Renault 12, competencia que tuvo que ser neutralizada tres veces, por lo que terminó por tiempos. La victoria quedó para el joven Abel Panquilto, seguido de Danilo Pachmann, mientras que el podio lo completó Marcos, el papá del vencedor de la final, que tuvo entre otros el abandono de José Carrrasco, quien sufrió un fuerte golpe con su auto.

La tarde culminó con la última final que fue la del TC Austral, quien fue otra de las carreras que tuvo que ser neutralizada con el ingreso del auto de seguridad, con Sergio Larreguy en la punta.

El triunfo fue para el radatilense Javier Hernández, con Chevrolet, seguido del campeón Miguel Otero (Dodge), mientras que el Ford de Javier Figueroa llegó en el tercer escalón.

De esa manera, se corrió la segunda fecha de la temporada de automovilismo zonal chubutense, destacando que la tercera será el 10 de mayo en el autódromo Mar y Valle de Trelew, el escenario donde arrancó el nuevo campeonato.

Panorama - Finales

TP Gol 1.6 (16 vueltas)

1º Arian Gómez 20’09”390/1000

2º Federico Fraccaro a 30’592/1000

3º Daniel James a 32’104/1000

4º Nicolás Vales a 32’294/1000

5º Agustín Vera a 32’614/1000

6º Alberto Vitorino Pinto a 39’420/1000

7º Martín Ebene a 40’753/1000

8º Fabián López a 41’264/1000

9º Benjamín Conti a 41’548/1000

10º Gabriel Gonzalo a 43’571/1000

TP 1.100cc (16 vueltas)

1º Luciano Matazmala 23’42”478/1000

2º Santiago Acevedo a 13’593/1000

3º Rubén Grier a 15’110/1000

4º Leonardo Carrión a 15’478/1000

5º Pablo Arabia a 15’572/1000

6º Mariano Ayup a 18’674/1000

7º Guino Finiguerra a 19’183/1000

8º Valentino Carugo a 19’255/1000

9º Enrico Fratesi a 19’368/1000

10º Daniel Nogales a 23’657/1000

TC Patagónico (16 vueltas)

1º Axel Oliver (Torino) 18’43”899/1000

2º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 0’406/1000

3º Emiliano López (Chevrolet) a 12’220/1000

4º Tomás Oliver (Chevrolet) a 15’960/1000

5º Nazareno López (Chevrolet) a 16’599/1000

6º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 6’475/1000 Rec.

7º Pablo Pires (Ford) a 22’050/1000

8º Daniel Laudonio (Dodge) a 26’529/1000

Renault 12 (15 vueltas)

1º Abel Panquilto 21’58”743/1000

2º Danilo Pachmann a 2’223/1000

3º Marcos Panquilto a 4’823/1000

4º Sebastián Marsicano a 5’030/1000

5º Gianfranco Mesiti a 5’156/1000

6º Federico Baima a 9’395/1000

7º Javier Casas a 9’451/1000

8º Ezequiel González a 9’534/1000

9º Alejandro Insúa a 13’811/1000

10º Sebastián Acosta a 14’310/1000

TC Austral (16 vueltas)

1º Javier Hernández (Chevrolet) 21’10”076/1000

2º Miguel Otero (Dodge) a 2’489/1000

3º Javier Figueroa (Ford) a 5’420/1000

4º Marcelo Pérez (Ford) a 8’188/1000

5º Emanuel García (Ford) a 8’463/1000

6º Marcelo Otero (Ford) a 11’630/1000

7º Enrique Varone (Ford) a 17’390/1000

8º Rubén Pires (Ford) a 1 vuelta

9º Daniel Sauthier (Chevrolet) a 1 vuelta

10º Sergio Larreguy (Ford) a 1 vuelta