"El Misil" Matías Rossi voló en el TC2000

En un sábado por la tarde con sol y un buen marco de público, el TC2000 desarrolló la clasificación de la 2º fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, donde el Séxtuple Campeón Argentino de TC2000 Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA sopló fuerte para quedarse con la segunda pole consecutiva en 2026 y la Nº28 en la categoría.

Cuando parecía que Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport se quedaba con el “1”, el piloto de Del Viso en la única vuelta lanzada y sobre el final de una tarde estupenda, paró los relojes en 1m10s729/1000 a una velocidad promedio de 165.166 km/h. “El Misil” quedó cerca del récord vigente del circuito que lo tiene Facundo Ardusso en 2017 con un tiempo de 1m10s683/1000.

El último ganador en “El Zonda” en 2025, Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport quedó segundo a tan solo 093/1000 y tercero el Subcampeón Argentino 2025, Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cros GRS-S #162 a 587/1000.

Cuarto terminó el debutante y casi local Lucas Vicino con la Chevrolet Tracker #30 del YPF Elaion Auro Proracing y quinto Facundo Aldrighetti con la Honda ZR-V #83 del Honda YPF Racing. Tomás Fernández finalizó sexto con el Toyota Corolla Cross #11 del Corsi Sport y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la 2º final del año.

Diego Ciantini (Nissan Kicks Play #115 – Pfening Competición), Nicolás Palau (VW Nivus #96 – Halcón Motorsport), Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF Elaion Auro Proracing) y Francisco Monarca (Honda ZR-V #23 – Honda YPF Racing) completaron los diez mejores de la clasificación.

Matías Rossi, el más rápido de la clasificación del TC2000 en “El Zonda”, expresó: “Es un gusto enorme correr acá en El Zonda. Ojalá volvamos siempre por el gran marco natural que tenemos con las montañas. Siempre el trazado es un desafío por todo lo que significa correr acá. Agradezco al equipo Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA por el auto que me dieron al momento de clasificar. Fue una buena vuelta, pero no la consideró perfecta por algunas cosas que no fueron ciento por ciento ideales al momento de hacer la vuelta, dónde tuve un mano a mano con Gabriel Ponce de León, que es uno de los rivales más fuertes de esta fecha y del campeonato”.

La actividad para el TC2000 se reanudará este domingo a las 10;05 con el “warm-up” para luego continuar a las 13 con la final a 35 minutos más 1 vuelta, con Tomás Fernández con el Toyota Corolla Corss #11 del Corsi Sport desde el primer cajón de la grilla de una final en la que se volverá a implementar la largada de parado.

Todas las alternativas de la carrera la podrán seguir por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico de Carburando.