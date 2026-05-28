Así está el campeonato Zonal de automovilismo 2026

Los líderes son Sebastián Marsicano en R-12, Luciano Matazmala y Pablo Arabia en el TP 1.100cc, Arian Gómez en el TP Gol 1.6, Miguel Otero en el TC Austral y Emanuel Abdala en el TC Patagónico.

La Federación Chubutense de Automovilismo dio a conocer en su página oficial el estado en que se encuentran los cinco campeonatos del Zonal de Pista 2026, luego corrida en el autódromo Mar y Valle de Trelew, la 3ª fecha de la temporada.

En ese contexto, en la categoría Monomarca Renault 12 Chubutense, el líder del certamen es Sebastián Marsicano, piloto de Puerto Deseado, con 93 puntos, seguido del caletense Javier Casas con 75, mientras que tercero se ubica el comodorense Abel Panquilto con 73 unidades, mientras que su papá Marcos, quien es el actual defensor de la corona, se encuentra quinto con 69 puntos.

Por su parte, en el Turismo Pista 1.100cc, la categoría que más autos aporta en el Zonal, tiene como punteros a los valletanos Luciano Matazmala y Pablo Arabia, ambos con 88 unidades. Santiago Villar, también de Trelew, se ubica tercero con 85, mientras que cuarto figura Martín Jones, quien es otro de los que defiende el “1” con 85 unidades.

Además, el comodorense Arian Gómez, ganador esta temporada de dos fechas, manda en el campeonato del TP Gol 1.6 con 100 puntos, seguido de Nicolás Vales con 88, mientras que tercero se encuentra Fabián López con 71 unidades.

Mientras tanto, en el TC Austral, lidera el piloto de Kilómetro 8 Miguel Otero (Dodge), actual defensor del título con 110 puntos, seguido por el subcampeón Sergio Larreguy (Ford) con 98, mientras que tercero se ubica Javier Hernández (Chevrolet) con 85 unidades.

Y en el TP Patagónico, categoría que hace poco cumplió 50 años, el puntero del campeonato es el comodorense Emanuel Abdala (Chevrolet) -radicado en Puerto Madryn- con 99 puntos, seguido del rawsense Axel Oliver (Torino) con 94, mientras que tercero está el madrynense Marcos Laudonio (Chevrolet) con 88.

El comodorense Emiliano López (Chevrolet), actual campeón de la categoría, marcha en el quinto lugar con 79 unidades.

La próxima fecha, que se correrá del 12 al 14 de junio en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, competencia que será con doble final.

La prueba, que será organizada por el Auto Moto Club local, contará, como es habitual, con la fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

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