Más de 200 deportistas participaron de los Interzonales "Evita" en Gualjaina

Chubut Deportes organizó competencias de atletismo, vóley fútbol de salón para las comunas de las Zonas 6 y 8. Los clasificados se aseguraron un lugar en las instancias provinciales.

Entre el miércoles y este jueves se desarrolló una nueva instancia interzonal, válida por los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, organizada por Chubut Deportes.

En este caso, más de 200 deportistas fueron parte de las competencias de atletismo, vóley y fútbol de salón, realizadas en Gualjaina.

El encuentro involucró a las localidades de Gualjaina, Paso del Sapo, Aldea Epulef, Cushamen y Colan Conhue, que integran la Zona 6 (Meseta Central), sumadas a las comunas de Los Altares, Paso de Indios, Las Plumas, Cerro Cóndor y El Escorial, pertenecientes a la Zona 8 (Meseta Central).

La actividad de atletismo, desarrollada el miércoles en la pista de Gualjaina, contó con la participación de casi 50 chicos (categoría sub-15) y los tres primeros puestos de cada prueba individual, lograron la clasificación a la instancia provincial.

En una mañana fresca pero agradable, los chicos y chicas dieron lo mejor de sí, demostrando sus ganas de pasar a la instancia definitoria. La actividad contó con la presencia del intendente municipal Marcelo Limarieri y de los referentes de la delegación Regional de Chubut Deportes en la cordillera, Lucas de Godos y el profesor “Cory” Reyes.

El mismo día, pero en horas de la tarde se llevó a cabo el interzonal de vóley (sub-14), que involucró los representativos femeninos de Gualjaina y Paso del Sapo, que disputaron un único juego, que quedó en manos de Paso del Sapo, que se impuso por 2-0 y de ese modo aseguró su clasificación a la instancia provincial.

Además, en el marco de la etapa local, se desarrolló un partido de beach vóley que definía al binomio clasificado a la siguiente ronda, que representará a la localidad en el desarrollo del certamen. Vale destacar que fue el primer partido oficial de beach vóley en la localidad de Gualjaina, por lo que representó un hecho histórico para la disciplina en la localidad.

En tanto este jueves, en el Gimnasio Municipal se jugó el fútbol de salón, con cerca de 100 deportistas (categoría sub-14) como protagonistas. Se disputaron un total de 11 encuentros en una amplia jornada que inicio temprano en la mañana y se extendió hasta últimas horas de la tarde.

El campeón en la rama masculina fue el representativo de Gualjaina, mientras que en la femenina se coronó Cushamen. Ambos campeones lograron el pase a la final provincial, que se desarrollará durante la segunda mitad del año.

El evento futbolístico contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, que siguió durante la tarde las alternativas del torneo, acompañado por el gerente de Relaciones Institucionales, Agustín Landau y el delegado Regional de Esquel, Lucas de Godos.

Reyes valoró la realización, destacando que “tengo una satisfacción enorme de venir nuevamente a Gualjaina y ver a tantos chicos y chicas disfrutar del deporte. Para nosotros el desarrollo del deporte social es fundamental en las comunas rurales y municipios de segundo orden, y trabajamos para que chicos de todos los rincones de la provincia tengan la posibilidad de disfrutar esta experiencia, porque sabemos que, a través del deporte, se construyen personas y los futuros talentos”.