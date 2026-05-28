Moira Miranda fue seleccionada para los Juegos ODESUR

La triatleta comodorense integrará la Selección Argentina para la competencia internacional de septiembre en Santa Fe.

La provincia de Santa Fe será sede de los Juegos Suramericanos 2026 (ODESUR) que se disputarán 12 al 26 de septiembre en tres ciudades; Rosario, Santa Fe capital y Rafaela.

Las competencias deportivas se disputarán del 12 al 26 de septiembre reuniendo a más de 4.000 atletas de quince países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas que se disputarán 39 escenarios.

La triatleta comodorense Moira Miranda, será parte de los XIII Juegos Suramericanos, compitiendo en Triatlón en la prueba individual femenino y por relevos mixtos.

Al equipo argentino femenino que compone Moira Miranda se le suman; María Vargas y Sofía de Rosas y suplentes; Luna Román, Federica Carletto y Emma Scliar. El técnico nacional es Lucas Méndez.

Actualmente, Miranda se encuentra entrenando en un club de Galicia, España. “La preparación viene súper bien”, aseguró la triatleta local.

Es que la deportista que es acompañada por el Estado municipal a través del Ente Comodoro Deportes, antes de los Juegos Suramericanos 2026, competirá en el Campeonato Panamericano de Triatlón que se llevará adelante en Antofagasta, Chile, en el mes de julio.

“Ahora estoy entrenando en España, preparando el Panamericano de Triatlón que se hace en Chile. De ahí, me quedo haciendo algunas competencias en Sudamérica para preparar los juegos en septiembre”, finalizó Miranda.