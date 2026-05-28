Gimnastas comodorenses apuntan al más alto nivel internacional

Cuatro gimnastas serán parte del Selectivo en Buenos Aires, rumbo al Panamericano de Brasil y el Mundial en España, mientras que 14 deportistas competirán en el Sudamericano en julio, también en Buenos Aires.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se reunió esta semana con las referentes de gimnasia aeróbica Marcela Ramos (jueza) y Vanina Rapiman (entrenadora), de cara a los próximos compromisos que tendrán varias atletas de la disciplina a nivel internacional.

Este sábado se realizará el selectivo en Buenos Aires, rumbo al Panamericano y Mundial de la especialidad, donde cuatro representantes comodorenses buscarán una plaza en dichos eventos deportivos. Ellas son Mía y Avril Morcillo Vargas, además de Victoria Vargas y Maira Velásquez.

A su vez, del 8 al 12 de julio y también en Buenos Aires, se celebrará el Campeonato Sudamericano y Copa Sudamericana de Gimnasia Aeróbica, donde 14 gimnastas comodorenses serán de la partida, trece de las cuales representan al Ente Comodoro Deportes y una a Mercegué Aerobics.

En categoría Desarrollo Nacional (9 a 11 años) competirán Giovanna Carrizo, Josefina Figueredo Aguirre, Celeste Viarengo Díaz, Valentina Polito y Facundo Reinoso.

En divisional Youth (12 a 14 años) serán de la partida Dominique Mortada Saires, Franccesca Viarengo Díaz, Tiziana González Giménez y Julieta Pardo.

En Junior (15 a 17 años) serán representantes comodorenses las atletas Mía Morcillo Vargas y Victoria Vargas, en tanto que en Senior (+18 años) competirán Avril Morcillo Vargas y Maira Velásquez.

“Vinimos en representación de la Federación de Gimnasia del Chubut, ya que tenemos el Sudamericano en julio, para lo cual las gimnastas pasaron por un clasificatorio en Mendoza en abril, en el Nacional de Clubes”, comentó la entrenadora Vanina Rapiman.

Por su parte, la instructora y jueza Marcela Ramos agregó: “también tenemos este fin de semana el selectivo al Panamericano y Mundial. Proyección de eso también, porque hay gimnastas con chances de ir al Mundial en España y el Panamericano en Brasil que serán en septiembre y noviembre respectivamente. Además, todavía nos falta disputar el Campeonato Provincial, que será el 20 de junio en el Municipal Nº4”.

“La reunión fue muy buena, contando el apoyo de Hernán y el Ente Comodoro Deportes, organizado el calendario y esperando que las chicas tengan éxito en estas experiencias de eventos internacionales. Cada vez es más importante la presencia de Chubut en estos eventos, sobre todo en el Sudamericano. Nos faltaba esa parte de crecimiento técnico específico. Esta vez son 14 participantes y mucha esperanza de tener éxito en las clasificatorias”, cerró Ramos.