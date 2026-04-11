El automovilismo zonal escribe su 2º capítulo en el "General San Martín"

Con el cuarto ensayo por la mañana, luego clasificación y después series, se cumplió este sábado en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, el segundo día de competencia de la 2ª fecha del calendario zonal provincial de automovilismo.
El Gran Premio “Urgencias-CPMT”, lo organiza el Auto Moto Club de la ciudad, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.
Los “poleman” de esta jornada fueron Arian Gómez en el TP Gol 1.6, Santiago Villar en el TP 1.100cc, Nazareno López en el TC Patagónico, Javier Casas en los R-12 y Sergio Larreguy en el TC Austral.
Y ya pasadas las 14 dieron comienzo las series. La primera en salir fue el TP Gol 1.6, donde la primera la ganó Arian Gómez (7’45”761/1000), seguido de Daniel Miranda y Federico Fraccaro. Mientras que en la segunda batería, la victoria quedó para Nicolás D’Elía (7’47”560/1000), quien llegó escoltado por Daniel James y Nicolás Vales.
A continuación se corrieron las series del TP 1.100cc. Luciano Matazmala (8’41”090/1000) se quedó con el triunfo en la primera, seguido de Santiago Villar y del campeón Martín Jones.
Mientras que en la segunda, el primer lugar fue para Juan Cruz Centeno (8’43”621/1000), quien fue secundado por Pablo Arabia y Franco Vallejos.
Mientras tanto, en el TC Patagónico, el ganador de la única serie corrida fue Nazareno López (Chevrolet y 7’03”092/1000), seguido de Axel Oliver y Emanuel Abdala.
A continuación, se largó la primera serie de la monomarca Renault 12. Abel Panquilto (8’08”542/1000) se quedó con la carrera, seguido del deseadense Sebastián Marsicano, mientras que Alejandro Insúa llegó en el tercer lugar.
Mientras que en la segunda batería, la victoria quedó en manos del joven Franco Allochis, quien se quedó con el primer lugar en los últimos metros. Segundo llegó Marcos Panquilto, mientras que tercero quedó Federico Baima.
La tarde tuerca del sábado terminó con la serie única del TC Austral, donde el triunfo quedó en manos de Sergio Larreguy al comando de un Ford Falcon. El actual subcampeón de la categoría llegó escoltado por Javier Hernández (Chevrolet) y Miguel Otero (Dodge), quien esta temporada luce el ‘1’.
La actividad continuará este domingo en horas de la mañana con las pruebas de tanques llenos, mientras que a partir de las 12:30 se iniciarán las finales de esta segunda fecha.
En primer lugar saldrá el TP Gol 1.6 con Arian Gómez en la punta, mientras que en el segundo lugar estará Nicolás D’Elía.
Luego será el turno del TP 1.100cc con Luciano Matazmala y Juan Cruz Centeno largando en la primera fila, a continuación, correrá su final el TC Patagónico con Nazareno López largando adelante.
Seguidamente, se efectuará la final de los R-12, con Abel Panquilto arrancando en punta junto a Franco Allochis, y en el TC Austral, Sergio Larreguy largará desde la primera colocación, seguido de Javier Hernández. El campeón Miguel Otero lo hará desde la tercera colocación.
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Panorama
TP Gol 1.6
1ª Serie
1º Arian Gómez 7’45”761/1000
2º Daniel Miranda a 8’127/1000
3º Federico Fraccaro a 11’705/1000
4º Santiago Gamba a 11’902/1000
5º Agustín Vera a 12’213/1000
6º Flavio Carugo a 12’456/1000
7º Nicolás Rodríguez a 12’623/1000
8º Gabriel Gonzalo a 16’528/1000
9º Ayrton Sierra a 18’156/1000
10º Maximiliano Valle a 18’836/1000
2ª Serie
1º Nicolás D’Elía 7’47”560/1000
2º Daniel James a 3’131/1000
3º Nicolás Vales a 7’222/1000
4º Sebastián Carballo a 13’884/1000
5º Martín Pachamann a 14’835/1000
6º Julián Iglesias a 14’964/1000
7º Fabián López a 15’360/1000
8º Fernando Przybytek a 15’649/1000
9º Martín Ebene a 15’960/1000
10º Alberto Vitorino Pinto a 16’762/1000
TP 1.100cc
1ª Serie
1º Luciano Matazmala 8’41”090/1000
2º Santiago Villar a 0’175/1000
3º Martín Jones a 0’417/1000
4º Leonardo Carrión a 7’266/1000
5º Santiago Acevedo a 7’270/1000
6º Rubén Grier a 7’600/1000
7º Pablo Eckerman a 8’749/1000
8º Daniel Nogales a 8’789/1000
9º Cristian Augusto a 22’327/1000
10º Federico Flores a 31’399/1000
2ª Serie
1º Juan Cruz Centeno 8’43”621/1000
2º Pablo Arabia a 0’562/1000
3º Franco Vallejos a 0’729/1000
4º Nicolás Coll a 0’857/1000
5º Ian Awstin a 7’069/1000
6º Gino Finiguerra a 7’240/1000
7º Agustín Villa a 12’193/1000
8º Luciano Centeno a 18’500/1000
9º Guillermo Spagnoli a 28’664/1000
10º Mariano Ayup a 34’794/1000
TC Patagónico
Serie Unica
1º Nazareno López (Chevrolet) 7’03”092/1000
2º Axel Oliver (Torino) a 2’962/1000
3º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 3’566/1000
4º Tomás Oliver (Chevrolet) a 5’231/1000
5º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 6’210/1000
6º Daniel Laudonio (Dodge) a 6’653/1000
7º Emiliano López (Chevrolet) a 9’315/1000
8º Pablo Pires (Ford) a 17’119/1000
Renault 12
1ª Serie
1º Abel Panquilto 8’08”542/1000
2º Sebastián Marsicano a 0’229/1000
3º Alejandro Insúa a 1’009/1000
4º Danilo Pachmann a 2’586/1000
5º Héctor Montenegro a 1 vuelta
6º Juan Carlos Kristiansen a 1 vuelta
7º Mauro Ludden a 1 vuelta
8º José Carrasco a 1 vuelta
9º Javier Casas a 2 vueltas
10º Lucas Nicolia a 2 vueltas
2ª Serie
1º Franco Allochis 8’14”936/1000
2º Marcos Panquilto a 0’489/1000
3º Federico Baima a 0’696/1000
4º Cristian Marsicano a 1’095/1000
5º Gianfranco Mesiti a 2’249/1000
6º Ezequiel González a 3’251/1000
7º Juan José Campano a 8’316/1000
8º René Ludden a 14’179/1000
9º Mario Cambareri a 14’307/1000
10º Andrea Vázquez a 22’397/1000
TC Austral
Serie Unica
1º Sergio Larreguy (Ford) 7’28”202/1000
2º Javier Hernández (Chevrolet) a 2’685/1000
3º Miguel Otero (Dodge) a 3’003/1000
4º Fernando Vázquez (Dodge) a 3’228/1000
5º Emanuel García (Ford) a 7’339/1000
6º Marcelo Otero (Ford) a 11’167/1000
7º Gustavo Gonzales (Torino) a 11’675/1000
8º Gabriel Vázquez (Chevrolet) a 12’859/1000
9º Marcelo Pérez (Ford) a 13’562/1000
10º Javier Figueroa (Ford) a 18’537/1000