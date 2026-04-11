El automovilismo zonal escribe su 2º capítulo en el "General San Martín"

Se corrieron las series en Comodoro Rivadavia y este domingo se desarrollan las finales. Arian Gómez, Luciano Matazmala, Nazareno López, Abel Panquilto y Sergio Larreguy largan adelante.

Arian Gómez larga este domingo adelante en una de la finales. Foto: Turismo Pista Gol 1.6.

Con el cuarto ensayo por la mañana, luego clasificación y después series, se cumplió este sábado en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, el segundo día de competencia de la 2ª fecha del calendario zonal provincial de automovilismo.

El Gran Premio “Urgencias-CPMT”, lo organiza el Auto Moto Club de la ciudad, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

Los “poleman” de esta jornada fueron Arian Gómez en el TP Gol 1.6, Santiago Villar en el TP 1.100cc, Nazareno López en el TC Patagónico, Javier Casas en los R-12 y Sergio Larreguy en el TC Austral.

Y ya pasadas las 14 dieron comienzo las series. La primera en salir fue el TP Gol 1.6, donde la primera la ganó Arian Gómez (7’45”761/1000), seguido de Daniel Miranda y Federico Fraccaro. Mientras que en la segunda batería, la victoria quedó para Nicolás D’Elía (7’47”560/1000), quien llegó escoltado por Daniel James y Nicolás Vales.

A continuación se corrieron las series del TP 1.100cc. Luciano Matazmala (8’41”090/1000) se quedó con el triunfo en la primera, seguido de Santiago Villar y del campeón Martín Jones.

Mientras que en la segunda, el primer lugar fue para Juan Cruz Centeno (8’43”621/1000), quien fue secundado por Pablo Arabia y Franco Vallejos.

Mientras tanto, en el TC Patagónico, el ganador de la única serie corrida fue Nazareno López (Chevrolet y 7’03”092/1000), seguido de Axel Oliver y Emanuel Abdala.

A continuación, se largó la primera serie de la monomarca Renault 12. Abel Panquilto (8’08”542/1000) se quedó con la carrera, seguido del deseadense Sebastián Marsicano, mientras que Alejandro Insúa llegó en el tercer lugar.

Mientras que en la segunda batería, la victoria quedó en manos del joven Franco Allochis, quien se quedó con el primer lugar en los últimos metros. Segundo llegó Marcos Panquilto, mientras que tercero quedó Federico Baima.

La tarde tuerca del sábado terminó con la serie única del TC Austral, donde el triunfo quedó en manos de Sergio Larreguy al comando de un Ford Falcon. El actual subcampeón de la categoría llegó escoltado por Javier Hernández (Chevrolet) y Miguel Otero (Dodge), quien esta temporada luce el ‘1’.

La actividad continuará este domingo en horas de la mañana con las pruebas de tanques llenos, mientras que a partir de las 12:30 se iniciarán las finales de esta segunda fecha.

En primer lugar saldrá el TP Gol 1.6 con Arian Gómez en la punta, mientras que en el segundo lugar estará Nicolás D’Elía.

Luego será el turno del TP 1.100cc con Luciano Matazmala y Juan Cruz Centeno largando en la primera fila, a continuación, correrá su final el TC Patagónico con Nazareno López largando adelante.

Seguidamente, se efectuará la final de los R-12, con Abel Panquilto arrancando en punta junto a Franco Allochis, y en el TC Austral, Sergio Larreguy largará desde la primera colocación, seguido de Javier Hernández. El campeón Miguel Otero lo hará desde la tercera colocación.

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Panorama

TP Gol 1.6

1ª Serie

1º Arian Gómez 7’45”761/1000

2º Daniel Miranda a 8’127/1000

3º Federico Fraccaro a 11’705/1000

4º Santiago Gamba a 11’902/1000

5º Agustín Vera a 12’213/1000

6º Flavio Carugo a 12’456/1000

7º Nicolás Rodríguez a 12’623/1000

8º Gabriel Gonzalo a 16’528/1000

9º Ayrton Sierra a 18’156/1000

10º Maximiliano Valle a 18’836/1000

2ª Serie

1º Nicolás D’Elía 7’47”560/1000

2º Daniel James a 3’131/1000

3º Nicolás Vales a 7’222/1000

4º Sebastián Carballo a 13’884/1000

5º Martín Pachamann a 14’835/1000

6º Julián Iglesias a 14’964/1000

7º Fabián López a 15’360/1000

8º Fernando Przybytek a 15’649/1000

9º Martín Ebene a 15’960/1000

10º Alberto Vitorino Pinto a 16’762/1000

TP 1.100cc

1ª Serie

1º Luciano Matazmala 8’41”090/1000

2º Santiago Villar a 0’175/1000

3º Martín Jones a 0’417/1000

4º Leonardo Carrión a 7’266/1000

5º Santiago Acevedo a 7’270/1000

6º Rubén Grier a 7’600/1000

7º Pablo Eckerman a 8’749/1000

8º Daniel Nogales a 8’789/1000

9º Cristian Augusto a 22’327/1000

10º Federico Flores a 31’399/1000

2ª Serie

1º Juan Cruz Centeno 8’43”621/1000

2º Pablo Arabia a 0’562/1000

3º Franco Vallejos a 0’729/1000

4º Nicolás Coll a 0’857/1000

5º Ian Awstin a 7’069/1000

6º Gino Finiguerra a 7’240/1000

7º Agustín Villa a 12’193/1000

8º Luciano Centeno a 18’500/1000

9º Guillermo Spagnoli a 28’664/1000

10º Mariano Ayup a 34’794/1000

TC Patagónico

Serie Unica

1º Nazareno López (Chevrolet) 7’03”092/1000

2º Axel Oliver (Torino) a 2’962/1000

3º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 3’566/1000

4º Tomás Oliver (Chevrolet) a 5’231/1000

5º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 6’210/1000

6º Daniel Laudonio (Dodge) a 6’653/1000

7º Emiliano López (Chevrolet) a 9’315/1000

8º Pablo Pires (Ford) a 17’119/1000

Renault 12

1ª Serie

1º Abel Panquilto 8’08”542/1000

2º Sebastián Marsicano a 0’229/1000

3º Alejandro Insúa a 1’009/1000

4º Danilo Pachmann a 2’586/1000

5º Héctor Montenegro a 1 vuelta

6º Juan Carlos Kristiansen a 1 vuelta

7º Mauro Ludden a 1 vuelta

8º José Carrasco a 1 vuelta

9º Javier Casas a 2 vueltas

10º Lucas Nicolia a 2 vueltas

2ª Serie

1º Franco Allochis 8’14”936/1000

2º Marcos Panquilto a 0’489/1000

3º Federico Baima a 0’696/1000

4º Cristian Marsicano a 1’095/1000

5º Gianfranco Mesiti a 2’249/1000

6º Ezequiel González a 3’251/1000

7º Juan José Campano a 8’316/1000

8º René Ludden a 14’179/1000

9º Mario Cambareri a 14’307/1000

10º Andrea Vázquez a 22’397/1000

TC Austral

Serie Unica

1º Sergio Larreguy (Ford) 7’28”202/1000

2º Javier Hernández (Chevrolet) a 2’685/1000

3º Miguel Otero (Dodge) a 3’003/1000

4º Fernando Vázquez (Dodge) a 3’228/1000

5º Emanuel García (Ford) a 7’339/1000

6º Marcelo Otero (Ford) a 11’167/1000

7º Gustavo Gonzales (Torino) a 11’675/1000

8º Gabriel Vázquez (Chevrolet) a 12’859/1000

9º Marcelo Pérez (Ford) a 13’562/1000

10º Javier Figueroa (Ford) a 18’537/1000