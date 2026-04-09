Los motores rugen a pleno en el "General San Martín"

Con los entrenamientos, este viernes a las 13 se pone en marcha en Comodoro Rivadavia la actividad oficial de la 2ª fecha del calendario zonal chubutense de automovilismo.

El autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia será el fin de semana el escenario de la segunda fecha del calendario zonal provincial de automovilismo.

En ese contexto, estarán tomando parte de esta competencia las habituales cinco categorías de pista. Es decir que estarán los Renault 12, el Turismo Carretera Austral, el Turismo Carretera Patagónico, el Turismo Pista 1.100cc y el Turismo Gol 1.6.

Cabe destacar que esta competencia, la organiza el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo y lleva el nombre de “Gran Premio Urgencias-CPMT”.

La actividad oficial dará comienzo este viernes a partir de las 13 con los entrenamientos -tres- para cada una de las categorías, donde el TC Austral será la primera en salir al trazado chico.

El sábado, mientras tanto, en horas de la mañana, se realizará el cuarto ensayo, mientras que las clasificaciones se iniciarán a las 10:20, con el TP Gol 1.6, para luego continuar con el TP 1.100cc, TCP, R-12 y finalmente el TC Austral.

Y ya a partir de las 13:30 comenzarán a correrse las series a seis vueltas cada una.

Luego de corrida la primera fecha, en el autódromo Mar y Valle de Trelew, los líderes son Sebastián Marsicano (Renault 12), Miguel Otero (TC Austral), Martín Jones (TP 1.100cc), Emiliano López (TC Patagónico) y Daniel Miranda (TP Gol 1.6). De los cinco, Otero, Jones y López son los que comenzaron la defensa de sus respectivas coronas logradas en 2025.

PRINCIPALES POSICIONES

Renault 12

1) Sebastián Marsicano 46 puntos, 2) Javier Casas 39, 3) Gianfranco Mesiti 37, 4) Lucas Nicolia 36, 5) Marcos Panquilto 32, 6) Federico Baima 29, 7) Franco Allochis 26, 8) Ezequiel González 23, 9) Mauro Ludden 23, 10) Sebastián Acosta 22.

Turismo Carretera Austral

1) Miguel Otero 47 puntos, 2) Sergio Larreguy 41, 3) Javier Figueroa 37, 4) Fernando Vázquez 32, 5) Javier Hernández 31, 6) Eduardo Varone 27, 7) Marcelo Pérez 25, 8) Emanuel García 23, 9) Gustavo González 23, 10) Rubén Pires 22, 11) Gabriel Vázquez 11.

Turismo Pista 1.100cc

1) Martín Jones 46 puntos, 2) Santiago Villar 41, 3) Pablo Arabia 40, 4) Santiago Acevedo 36, 5) Martín Muñoz 35, 6) Luciano Matazmala 31, 7) Franco Vallejos 28, 8) Federico Rinardi 25, 9) Daniel Nogales 23, 10) Pedro Fasioli 22, 11) Valentino Carugo 22.

Turismo Carretera Patagónico

1) Emiliano López 47 puntos, 2) Emanuel Abdala 41, 3) Nazareno López 36, 4) Marcos Laudonio 33, 5) Axel Oliver 31, 6) Sebastián Naso 27, 7) Tomás Oliver 27, 8) Mauricio Naso 23, 9) Pablo Pires 23, 10) Daniel Laudonio 10 y 11) Jorge Ruggero 10.

Turismo Pista Gol 1-6.

1) Daniel Miranda 46 puntos, 2) Martín Coronel 39, 3) Nicolás Vales 37, 4) Nicolás D’Elía 34, 5) Agustín Montecino 34, 6) Fabián López 33, 7) Daniel James 27, 8) Arian Gómez 25, 9) Martín Ebene 22, 10) Fernando Przybytek 21.

viernes

sabadoi