En Trelew se puso en marcha la 3ª fecha del automovilismo zonal

Con los entrenamientos, dio comienzo en el autódromo Mar y Valle de Trelew, la actividad oficial correspondiente a la 3ª fecha del campeonato zonal de automovilismo, denominado “Gran Premio Mar y Valle”.
En ese contexto, y luego de los primeros entrenamientos, los más veloces de este viernes fueron Emiliano López, quien es el actual campeón del TC Patagónico.
El piloto comodorense, con Chevrolet, tuvo un tiempo de 1’02”939/1000, seguido de su hermano Nazareno, mientras que tercero se ubicó Emanuel Abdala, ambos también con la marca de moño.
Mientras tanto, en el Turismo Pista 1.100cc, el mejor de la tarde resultó Santiago Acevedo con un tiempo de 1’16”117/1000. Seguido de Martín Jones, actual defensor de la corona, y Santiago Villar.
Por su parte, Marcos Panquilto, quien es el actual campeón de los Renault 12, se quedó con el mejor tiempo (1’12”883/1000). El segundo registro fue de René Ludden, mientras que tercero se ubico Abel Panquilto, quien es el hijo de quien resultó más veloz.
Además, en el TP Gol 1.6, el más rápido fue Benjamín Conti. Su tiempo fue de 1’08”919/1000, seguido de Martín Coronel y Maximiliano Valle.
Otros de los campeones de 2025 que fue más veloz en los entrenamientos oficiales de este viernes fue Miguel Otero. El piloto de Kilómetro 8 metió un tiempo de 1’07”659/1000 para ser el más rápido del TC Austral. El campeón fue seguido por Javier Figueroa, mientras que tercero quedó Sergio Larreguy.
La actividad continuará este sábado con el segundo día de competencia. A partir de las 9, se realizará un nuevo entrenamiento, mientras que a las 10:30 comenzarán las pruebas de clasificación.
A las 13:30, mientras tanto, están previstas que den comienzo las series.
Esta competencia, cuenta con la organización de la Asociación Mar y Valle, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.
Panorama – Entrenamientos
Turismo Pista 1.100cc
1º Santiago Acevedo 1’16”117/1000
2º Martín Jones a 0131/1000
3º Santiago Villar a 0’219/1000
4º Martín Muñoz a 0’271/1000
5º Leonardo Carrión a 0’329/1000
6º Valentino Carugo a 0’386/1000
7º Joaquín Weise a 0’443/1000
8º Ian Awstin a 0’457/1000
9º Mariano Ayup a 0’532/1000
10º Diego Lara a 0’562/1000
TP Gol 1.6
1º Benjamín Conti 1’08”819/1000
2º Martín Coronel a 0’398/1000
3º Maximiliano Valle a 0’477/1000
4º Nicolás Vales a 0’485/1000
5º Martín Ebene a 0’510/1000
6º Fabián López a 0’529/1000
7º Arian Gómez a 0’574/1000
8º Daniel James a 0’586/1000
9º Agustín Montecino a 0’629/1000
10º Nicolás D’Elía a 0’653/1000
TC Patagónico
1º Emiliano López (Chevrolet) 1’02”939/1000
2º Nazareno López (Chevrolet) a 0’279/1000
3º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 0’340/1000
4º Axel Oliver (Torino) a 0’584/1000
5º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 0’693/1000
6º Tomás Oliver (Chevrolet) a 0’926/1000
7º Daniel Laudonio (Dodge) a 0’940/1000
8º Pablo Pires (Ford) a 1’082/1000
9º Christian Abdala (Chevrolet) a 1’170/1000
10º Sebastián Gatica (Ford) a 1’231/1000
11º Joel Patterson (Chevrolet) a 2’998/1000
12º Julio Sosa (Chevrolet) a 3’194/1000
TC Austral
1º Miguel Otero 1’07”659/1000
2º Javier Figueroa a 0’089/1000
3º Sergio Larreguy a 0’102/1000
4º Emanuel García a 0’250/1000
5º Eduardo Varone a 0’396/1000
6º Ruben Pires a 0’482/1000
7º Marcelo Otero a 0’587/1000
8º Javier Hernández a 0’588/1000
Renault 12
1º Marcos Panquilto 1’12”883/1000
2º René Ludden a 0’112/1000
3º Abel Panquilto a 0’251/1000
4º Sebastián Marsicano a 0’302/1000
5º Juan José Campano a 0’346/1000
6º Lucas Nicolia a 0’468/1000
7º Cristian Marsicano a 0’479/1000
8º Juan Carlos Kristiansen a 0’688/1000
9º Federico Baima a 0’724/1000
10º Javier Casas a 0’804/1000