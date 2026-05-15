Emiliano López (TC Patagónico), Santiago Acevedo (TP 1.100cc), Marcos Panquilto (R-12), Benjamín Conti (TP Gol 1.6) y Miguel Otero (TC Austral) fueron los más veloces del viernes.

En Trelew se puso en marcha la 3ª fecha del automovilismo zonal

Con los entrenamientos, dio comienzo en el autódromo Mar y Valle de Trelew, la actividad oficial correspondiente a la 3ª fecha del campeonato zonal de automovilismo, denominado “Gran Premio Mar y Valle”.

En ese contexto, y luego de los primeros entrenamientos, los más veloces de este viernes fueron Emiliano López, quien es el actual campeón del TC Patagónico.

El piloto comodorense, con Chevrolet, tuvo un tiempo de 1’02”939/1000, seguido de su hermano Nazareno, mientras que tercero se ubicó Emanuel Abdala, ambos también con la marca de moño.

Mientras tanto, en el Turismo Pista 1.100cc, el mejor de la tarde resultó Santiago Acevedo con un tiempo de 1’16”117/1000. Seguido de Martín Jones, actual defensor de la corona, y Santiago Villar.

Por su parte, Marcos Panquilto, quien es el actual campeón de los Renault 12, se quedó con el mejor tiempo (1’12”883/1000). El segundo registro fue de René Ludden, mientras que tercero se ubico Abel Panquilto, quien es el hijo de quien resultó más veloz.

Además, en el TP Gol 1.6, el más rápido fue Benjamín Conti. Su tiempo fue de 1’08”919/1000, seguido de Martín Coronel y Maximiliano Valle.

Otros de los campeones de 2025 que fue más veloz en los entrenamientos oficiales de este viernes fue Miguel Otero. El piloto de Kilómetro 8 metió un tiempo de 1’07”659/1000 para ser el más rápido del TC Austral. El campeón fue seguido por Javier Figueroa, mientras que tercero quedó Sergio Larreguy.

La actividad continuará este sábado con el segundo día de competencia. A partir de las 9, se realizará un nuevo entrenamiento, mientras que a las 10:30 comenzarán las pruebas de clasificación.

A las 13:30, mientras tanto, están previstas que den comienzo las series.

Esta competencia, cuenta con la organización de la Asociación Mar y Valle, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

Panorama – Entrenamientos

Turismo Pista 1.100cc

1º Santiago Acevedo 1’16”117/1000

2º Martín Jones a 0131/1000

3º Santiago Villar a 0’219/1000

4º Martín Muñoz a 0’271/1000

5º Leonardo Carrión a 0’329/1000

6º Valentino Carugo a 0’386/1000

7º Joaquín Weise a 0’443/1000

8º Ian Awstin a 0’457/1000

9º Mariano Ayup a 0’532/1000

10º Diego Lara a 0’562/1000

TP Gol 1.6

1º Benjamín Conti 1’08”819/1000

2º Martín Coronel a 0’398/1000

3º Maximiliano Valle a 0’477/1000

4º Nicolás Vales a 0’485/1000

5º Martín Ebene a 0’510/1000

6º Fabián López a 0’529/1000

7º Arian Gómez a 0’574/1000

8º Daniel James a 0’586/1000

9º Agustín Montecino a 0’629/1000

10º Nicolás D’Elía a 0’653/1000

TC Patagónico

1º Emiliano López (Chevrolet) 1’02”939/1000

2º Nazareno López (Chevrolet) a 0’279/1000

3º Emanuel Abdala (Chevrolet) a 0’340/1000

4º Axel Oliver (Torino) a 0’584/1000

5º Marcos Laudonio (Chevrolet) a 0’693/1000

6º Tomás Oliver (Chevrolet) a 0’926/1000

7º Daniel Laudonio (Dodge) a 0’940/1000

8º Pablo Pires (Ford) a 1’082/1000

9º Christian Abdala (Chevrolet) a 1’170/1000

10º Sebastián Gatica (Ford) a 1’231/1000

11º Joel Patterson (Chevrolet) a 2’998/1000

12º Julio Sosa (Chevrolet) a 3’194/1000

TC Austral

1º Miguel Otero 1’07”659/1000

2º Javier Figueroa a 0’089/1000

3º Sergio Larreguy a 0’102/1000

4º Emanuel García a 0’250/1000

5º Eduardo Varone a 0’396/1000

6º Ruben Pires a 0’482/1000

7º Marcelo Otero a 0’587/1000

8º Javier Hernández a 0’588/1000

Renault 12

1º Marcos Panquilto 1’12”883/1000

2º René Ludden a 0’112/1000

3º Abel Panquilto a 0’251/1000

4º Sebastián Marsicano a 0’302/1000

5º Juan José Campano a 0’346/1000

6º Lucas Nicolia a 0’468/1000

7º Cristian Marsicano a 0’479/1000

8º Juan Carlos Kristiansen a 0’688/1000

9º Federico Baima a 0’724/1000

10º Javier Casas a 0’804/1000

domingo