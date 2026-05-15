Se presentó la velada "Guerra de Leones VII" de kick boxing y MMA

El espectáculo tendrá más de 140 peleas y se desarrollará este sábado a partir de las 11 en Gigante Mega Disco.

Se presentó “Guerra de Leones VII”, la velada de kick boxing y artes marciales mixtas (MMA) que tendrá más de 140 peleas (amateurs, semi pro y profesionales) y se desarrollará este sábado a partir de las 11, en Gigante Mega Disco.

La presentación se hizo en ELE Multiespacio y fue encabezada por Martín Gurisich (director de Deportes), Alejandro Mellado (Team Mellado), Leandro Cassano (árbitro internacional de MMA), Claudio Cabrera (fiscalizador de la velada) y Axel Hernández (Dojo Samurai).

Cabrera arrancó la conferencia agradeciendo “por darme la responsabilidad y la confianza que uno tiene que tener para este evento, donde va a haber en simultáneo jaula y ring. Vamos a estar largando desde temprano con las amateurs, van a haber muchas peleas y muy buenas”.

A su vez, Hernández valoró a Alejandro Mellado “por esta oportunidad de poner a las MMA en este gran evento. Mañana va a explotar y esperamos que se viva una hermosa fiesta del kick boxing y MMA”.

Posteriormente, Cassano manifestó que “es mi primera vez en Comodoro que estoy en un torneo tan grande. El MMA en Comodoro está creciendo mucho y eso me pone muy contento. Es un gusto poder estar arbitrando estas peleas, lo veo muy profesional y muy serio, un torneo como debe ser y como va a salir”.

Mellado expresó que “hacer un evento cuesta mucho, hay que ponerle el pecho y si no trabajamos todos juntos esto no funciona”.

En ese sentido, ponderó a Axel Hernández, Claudio Cabrera, Leandro Cassano y a Comodoro Deportes, “que me ayudan a hacer este evento que es bastante grande, que en un principio pensábamos que era chico pero terminamos con más de 140 peleas”.

Y cerró Martín Gurisich afirmando que “estar acá y ver caras de niños, jóvenes y adolescentes quiere decir que ha cambiado para mejor el deporte de contacto, ellos son el patrimonio, el futuro, y hay que cuidarlos”. A continuación se dirigió y enalteció a los árbitros “porque tienen una gran responsabilidad”.

“Es importante que los deportes apuesten a ir mejorando las condiciones de los eventos. Se salió de los lugares habituales y se va a hacer en Gigante, es algo importante y la comunidad se debe acercar a verlo, es algo distintivo, pone al deporte de combate en otro lugar y muestra que están apuntando a crecer de forma seria. Felicitamos a todos y deseamos éxitos para este evento”, sentenció.