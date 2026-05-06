Reyes del Sur recibe a los mejores exponentes del kick boxing regional

El festival se desarrollará este sábado en el Gimnasio municipal Nº 1 de Comodoro Rivadavia. Comenzará a las 12 y tendrá un total de ochenta peleas.

El Team Fight Club 24/7 que tiene como responsable a Franco Rodríguez junto al promotor Leandro Moreno se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez, confirmando el festival denominado Reyes del Sur que se llevará a cabo este sábado en el Gimnasio municipal Nº 1.

El festival de kick boxing comenzará a las 12 y estará finalizando casi a la media noche con un total de 80 peleas, con representantes de Chile, Santa Cruz, Bariloche, y zona del Valle de la provincia del Chubut.

En septiembre del año pasado Franco Rodríguez realizó con éxito un festival de kick boxing junto con "Leo" Moreno en las instalaciones del Gimnasio municipal Nº 3. “Ahora estaremos haciendo el festival “Reyes del Sur”, por primera vez y con cierre en categoría Pro-Am. Comenzamos con kick light y luego pasamos al kick boxing amateur. El inicio será a las 12, invitamos a toda la gente, somos el Team 24/7 y hace un año y medio que estamos en Comodoro, dando clases en el gimnasio de boxeo del Club Huracán, detrás de Diarco”.

“Igual quiero agradecer a todas las escuelas que se hacen presente en Comodoro, tanto las locales, como la gente que viene de Chile, Río Gallegos, Puerto Madryn, del valle, a todos en general. También a Jazmín Rodríguez, mi hija, que me acompaña en todo esto y en la escuela dando clases. Mi agradecimiento a "Leo" Moreno, Darío Achaval, al Gym Fight Club. Y en especial al profesor Hernán Martínez de Comodoro Deportes, que siempre está atento para brindarnos su ayuda con los chicos”, dijo Franco Rodríguez, quien viene integrando la Liga Patagónica de Kick Boxing desde hace años.

“LEO” MORENO COMO PROMOTOR DEL FESTIVAL

Se calcula que el festival de kick boxing finalizará aproximadamente a las 23. “La verdad que feliz de trabajar con el "profe" Franco Rodríguez y familia, con la responsabilidad que corresponde en la producción del evento. Es un profesor que apuesta a realizar cosas lindas para los verdaderos protagonistas que son los chicos en la línea del kick light hasta kick boxing Pro-Am. Suma al semillero, y hoy animarse a hacer un evento de esta magnitud por los costos que lleva es importante, también nos da un respiro a los que apostamos a realizar eventos en la ciudad. Y es bueno para todas las escuelas que se suman, no solo las locales, de Río Gallegos y el Valle, la verdad que estamos felices. También feliz contando como siempre con el acompañamiento de Comodoro Deportes con Hernán Martínez y su equipo”.

“Esto será una gran fiesta del kick boxing amateur. El valor de la entrada será de 20 mil pesos en puerta, con un costo de 25 mil pesos el ring side. No es una velada, es un evento amateur, con mucha producción, buenas peleas y un gran sonido presentado. Los verdaderos protagonistas van a brillar en el ring mostrando lo que saben”, dijo por último "Leo" Moreno.

Entre los peleadores amateur más experimentados estarán: Candela Bahamonde (Gym Fight Club) de Comodoro, enfrentando a Natasha Calvo (Team Furia) de Río Gallegos. Lautaro Dure (Dojo Samurai) de Comodoro peleará con Leandro Velásquez del Team Warriors, dirigido por el experimentado Claudio Cabrera. El local Agustín Robles (Team Rivas) se medirá con Kalen Pozo (Chino Team) de Caleta Olivia, y Luciano Robles (Team Rivas) hará lo propio frente a Luciano Bobadilla (Team Wolf), ambos de Comodoro Rivadavia.