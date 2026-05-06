Othar acompañó la presentación de la XI Carrera Universitaria

La iniciativa denominada, “Corrida solidaria, gratuita e inclusiva”, forma parte de las actividades por el 52° aniversario de la casa de altos estudios y cuenta con un fuerte apoyo del Municipio, a través de Comodoro Deportes. “Este evento reivindica la importancia de la universidad pública”, recalcó el intendente.

La presentación de la propuesta atlética que se desarrollará el domingo 10 de mayo, en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, tuvo lugar este martes, en instalaciones del Hotel Deportivo, con la participación del intendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la titular de la cartera de Cultura, Liliana Peralta; el diputado provincial Gustavo Fita; el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas; el secretario de Bienestar Universitario, Gastón Morales; y el director de Deporte Universitario, Javier Lancellotti.

Bajo el lema “Corremos en defensa de la educación pública”, la XI Carrera Universitaria tendrá como punto de encuentro la Universidad, en Km. 4, a las 10:00 horas, con la largada prevista para las 11:00. Contará con dos modalidades: caminata integrativa (3 kilómetros) y corrida (8 kilómetros).

La propuesta cuenta con la organización de la UNPSJB, de forma conjunta con la Municipalidad, a través de Comodoro Deportes, y distintas entidades de nuestra ciudad. En la ocasión, se recibirán donaciones de insumos que serán destinados al Hospital Regional y al Hospital Alvear.

En ese marco, Othar Macharashvili manifestó que “esta iniciativa se fue gestando desde que nos concientizamos de que el deporte es una pieza fundamental en la formación de los estudiantes universitarios. Nosotros nos sentimos parte de esta corrida, no solo desde la colaboración, sino también desde la acción, por lo que vamos a hacer todo lo posible para que continúe, ya que la Universidad tiene un fuerte vínculo con la sociedad de Comodoro. Vamos a seguir trabajando por el bien de la formación de los estudiantes y la integración con la comunidad universitaria”.

Del mismo modo, sostuvo que esta edición no es una más, al sostener que “reivindica lo que es la universidad pública, la que debemos defender y poner en valor. Debe ser respetada, lo mismo que los derechos de los estudiantes, docentes y no docentes”. A la vez que agregó que “lo de este fin de semana es para hacer sentir y poner en valor esta petición al gobierno nacional de que cumpla con el financiamiento de la educación universitaria y pública. El deporte es también una forma de hacer política social e institucional”, concluyó.

La importancia de la defensa de la universidad pública y gratuita

Por su parte, Hernán Martínez destacó que la carrera “tiene su historia y forma parte de nuestra ciudad” al exponer que “en tiempos donde se cuestiona la universidad pública, el Estado Municipal tomó la decisión hace tiempo de seguir acompañando y haciendo cosas en conjunto. Nuestra premisa es acompañar con hechos y esto es un reflejo de que no nos quedamos en palabras”.

En esa línea, afirmó que se espera un gran número de participantes, quienes “largarán desde la puerta de nuestra universidad pública y gratuita, lugar donde muchos se han formado y después se brindan a la sociedad. Eso es lo más importante, la identidad de la corrida, que valora lo que todos debemos defender”.

“El deporte contribuye a una gestión más sólida”

En tanto, Gustavo Fleitas sostuvo que la corrida universitaria “forma parte de todos nosotros como comunidad” y celebró la labor conjunta con el Municipio “para mantener una actividad que es fundamental para nosotros, porque más allá de la formación de nuestros jóvenes, también tenemos que pensar que la actividad deportiva fortalece, une y ayuda al desarrollo”.

“La Municipalidad es parte de este evento porque sus representantes entienden la misma lógica que nuestra Universidad: el deporte contribuye a una gestión más sólida, generando unión y acción en conjunto. Estamos muy agradecidos con el intendente y su equipo, que siempre nos acompañan y aportan a este esfuerzo compartido”, cerró.