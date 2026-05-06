Boca volvió a perder por Copa Libertadores

El “Xeneize” cayó en Guayaquil 1-0 ante Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha del Grupo D del certamen continental. El gol fue obra del argentino Héctor Villalba.

Boca Juniors sufrió este martes su segunda derrota en la Copa Libertadores al caer de visitante por 1-0 ante Barcelona de Ecuador, en el marco de la cuarta fecha del Grupo D del certamen continental.

El partido, que se jugó en el estadio Isidro Moreno Carbo de la ciudad de Guayaquil y bajo una intensa lluvia, tuvo el arbitraje del colombiano Carlos Betancur. Y el gol lo marcó el argentino Héctor Villalba, ex San Lorenzo.

Los dos equipos terminaron con diez jugadores porque en el “Xeneize” se fue expulsado Santiago Ascacíbar -encima se lesionó el arquero Leandro Brey-, mientras que el local se quedó sin Milton Céliz, a pocos minutos para el final.

La primera llegada fue de Boca, a los seis minutos, cuando un córner al segundo palo no pudo ser despejado y permitió una tijera improvisada de Santiago Ascacibar, que no pudo definir bien por un resbalón en una cancha inundada.

El rebote le quedó a Ayrton Costa, que punteó la pelota pero no pudo superar al arquero José Contreras.

El local tuvo su primer acercamiento a los 19 minutos, con un centro atrás desde la derecha de Darío Benedetto para el remate de Milton Celiz, ante el arco descubierto, aunque el disparo del exjugador de Riestra dio en un compañero y se fue desviado.

Tras la llegada de peligro de Barcelona, el encuentro estuvo demorado cinco minutos por la lesión del arquero Leandro Brey, quien tuvo que ser reemplazado por el tercer arquero en la conformación inicial del plantel: Javier García, de 39 años.

El “Xeneize” se quedó con un hombre menos a los 32 minutos del primer tiempo, luego de una dura patada en la cabeza de Ascacibar ante Céliz.

En tiempo cumplido de la primera parte, un buen pase filtrado del enganche Tomás Aranda habilitó el desmarque a la espalda de la defensa rival del delantero Miguel Merentiel, que intentó con un disparo bajo al primer palo pero no sorprendió a Contreras.

El partido volvió a ponerse en igualdad de condiciones en el quinto minuto de descuento del primer tiempo, luego de un codazo de Celiz en la cara de Leandro Paredes, el cual fue juzgado tras una revisión en el VAR.

La primera llegada de riesgo de la segunda parte fue del equipo argentino, en el segundo minuto, con un remate desde el costado derecho de Paredes, que salió a media altura y buscando el primer palo y fue desviado por Contreras sobre su poste izquierdo.

Cuando iban 14 minutos, un buen cambio de frente de Aranda llegó a la banda izquierda y dejó mano a mano a Merentiel, aunque el “charrúa” fue sorprendido por el achique de Contreras hasta el borde del área y definió al cuerpo, permitiendo que el guardameta rival contenga el disparo.

Tres minutos más tarde, un pase en cortada excelente de Paredes permitió que Exequiel Zeballos se filtre por el costado izquierdo y quede mano a mano con el arquero rival, intentando un centro atrás para Milton Giménez que fue impreciso.

En 27 minutos, un desborde por derecha de Jhonny Quiñónez terminó en un centro atrás para el argentino Héctor Villalba, que cruzó un derechazo bajo de primera para marcar el 1-0.

La última llegada del partido fue del propio mediocampista surgido de San Lorenzo, que tuvo un contraataque en el que corrió desde campo propio hasta el área rival, aunque su disparo salió muy centralizado y fue detenido con el cuerpo por García.

La derrota deja al equipo que dirige Claudio Ubeda en el segundo lugar del Grupo D, con seis unidades, mientras que el local se mantiene último aunque sumó sus primeros puntos del certamen, llegando a las tres unidades.

En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir al duro Cruzeiro de Brasil, que cortó su racha como invicto, el martes 19 de mayo a las 21:30, mientras que el equipo ecuatoriano será visitante de la Universidad Católica de Chile el jueves 21 de mayo desde las 21:30.