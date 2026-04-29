Boca perdió en Brasil y en el final hubo escándalo

El “Xeneize” resignó su invicto en la Libertadores al caer ante Cruzeiro por 1-0. Jugó todo el segundo tiempo con diez porque al final de la etapa inicial se fue expulsado Adam Bareiro.

En un final que terminó con escándalo incluido, Boca Juniors cayó este martes de visitante ante el Cruzeiro de Brasil por 1-0, en el marco de la 3ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El partido, que se jugó en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, tuvo el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, quien al final del primer tiempo expulsó -por doble amarilla- al delantero paraguayo Adam Bareiro, del equipo argentino.

El primer acercamiento fue del conjunto brasileño, a los dos minutos, con un derechazo bajo y cruzado de Keny Arroyo, luego de quedarse con un rebote en las inmediaciones del área, que no pasó lejos del poste derecho de Leandro Brey.

El partido tuvo varias interrupciones y no agarró ritmo, por lo que no se registraron más situaciones de peligro en 25 minutos de la etapa inicial.

El propio Arroyo generó peligro nuevamente a los 38 minutos, mediante un tiro libre a varios metros del área en el que intentó un disparo seco al primer palo, que llevaba mucha potencia aunque se fue desviado.

Boca se quedó con un hombre menos en tiempo cumplido de la primera parte, por una doble amonestación luego de reiteradas infracciones de Adam Bareiro, siendo la última un manotazo en la cara de Christian mientras intentaba controlar la pelota de espaldas.

La primera llegada del complemento fue del equipo brasileño, a los 17 minutos, con un córner que habilitó el cabezazo del defensor Fabricio Bruno, quien se deshizo de su marca y cargó contra el área, aunque definió muy desviado por el poste derecho de Brey.

Cuando iban 27 minutos del segundo tiempo, el desequilibrante Keny Arroyo recibió por el costado derecho, salió para la pierna zurda y remató desde el vértice del área, con un tiro que agarró efecto, se cerró por detrás del vuelo del arquero del “Xeneize” y pasó muy cerca del segundo palo.

El conjunto local volvió a llegar a los 34 minutos, mediante un tiro bajo y al primer palo del delantero Kaio Jorge, a pocos metros del arco, que Brey pudo detener con la pierna izquierda, bien posicionado y rápido de reflejos.

Pero en 37 minutos del segundo tiempo, un excelente pase filtrado por derecha del mediocampista Matheus Pereira habilitó el desborde de Jorge, que puso un efectivo centro atrás para que Neiser Villarreal empuje la pelota al gol.

El partido, que ya contaba con un ambiente tenso durante todo el segundo tiempo, terminó en un enfrentamiento entre ambos planteles, que no pasó a mayores.