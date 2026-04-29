Tras la derrota ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, un hincha argentino quedó demorado en Belo Horizonte.

Detuvieron en Brasil a un hincha de Boca por presuntos gestos racistas

La tensión en el duelo entre Cruzeiro y Boca por la Copa Libertadores no se limitó al campo de juego, y durante el entretiempo, y en un clima ya caldeado por la expulsión de Adam Bareiro, las tribunas del Mineirão fueron escenario de provocaciones cruzadas que terminaron con intervenciones policiales y un detenido acusado de racismo.

El conflicto estalló apenas finalizó la primera etapa. Según los reportes, la secuencia de incidentes incluyó burlas locales con billetes y la detención de un hincha argentino.

De acuerdo con testigos, tras las provocaciones de la parcialidad local, un simpatizante "xeneize" reaccionó con gestos que la seguridad brasileña interpretó como racistas. Aunque intentó escapar inicialmente, la policía logró capturarlo y trasladarlo a la comisaría.

Del lado brasileño, un hincha de Cruzeiro exhibió billetes de forma provocativa hacia los argentinos, haciendo alusión a la situación económica. En este caso, el agresor logró escabullirse antes de que las fuerzas de seguridad pudieran identificarlo, aunque hay videos en redes sociales.

El racismo, un problema recurrente en la Copa Libertadores

Este episodio no fue un hecho aislado en la jornada de Copa. El martes, en el cruce entre San Lorenzo y Santos en el Nuevo Gasómetro, se registró una situación similar: un plateísta del "Ciclón" fue filmado imitando a un mono frente a la hinchada paulista.

Ante estos hechos, el organismo rector del fútbol sudamericano ya se encuentra analizando los videos de ambos estadios. Los clubes involucrados se enfrentan a graves consecuencias que podrían incluir:

Fuertes multas económicas.

Clausuras parciales de sus estadios, obligándolos a jugar con aforo reducido en sus próximos compromisos como locales.

Estos incidentes empañan una semana de competencia continental marcada por la hostilidad y vuelven a poner el foco sobre la efectividad de los controles de seguridad y los protocolos contra la discriminación en los estadios.