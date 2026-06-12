Se corre la cuarta fecha del Zonal de automovilismo

Será este sábado en el autódromo General San Martín. Los más veloces del viernes fueron Fernando Vázquez en el TC Austral, Marcos Panquilto en R-12, Axel Oliver en el TC Patagónico, Arian Gómez en el TP Gol 1.6 y Santiago Villar en el TP 1.100cc.

Con los primeros entrenamientos, este viernes dio comienzo la actividad oficial correspondiente a la fecha doble del campeonato Zonal de Pista de automovilismo, que se corre este fin de semana en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, los más veloces del viernes resultaron Fernando Vázquez en el TC Austral (1’13”051/1000), Marcos Panquilto en la Monomarca Renault 12 (1’19”405/1000), Axel Oliver en el TC Patagónico (1’08”385/1000), Arian Gómez en el TP Gol 1.6 (1’15”186/1000) y Santiago Villar en el TP 1.100cc (1’22”803/1000).

Este sábado, mientras tanto, la actividad continuará en horas de la mañana con las pruebas de tanques llenos, mientras que a partir de las 11:15 dará inicio la clasificación y la primera en salir será la Gol 1.6.

Desde las 14 a 16 vueltas o 30 minutos de duración, comenzarán las finales correspondientes a la cuarta fecha de la temporada, y la primera en hacerlo será también la del TP Gol 1.6, que tiene como líder a Arian Gómez, ganador esta temporada de dos de las tres finales corridas hasta el momento.

Luego vendrá el TC Austral, donde el puntero de la categoría es Miguel Otero, actual defensor de la corona, después el TC Patagónico, que tiene en la punta a Emanuel Abadala, luego los R-12 donde el líder es Sebastián Marsicano y cerrando el sábado, correrá el TP 1.100cc, categoría, donde Luciano Matazmala y Pablo Arabia comparten la cima del campeonato.

El domingo, mientras tanto, se correrá la quinta fecha, también en el circuito de 3506 metros de extensión. Habrá pruebas de tanques llenos, clasificaciones y luego se correrán las finales para cada una de las cinco categorías de pista.

Cabe destacar que la competencia, Gran Premio Orve-Del Sol Automotor”, la organiza el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automoviismo.

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Entrenamientos acumulados

TC Austral

1º Fernando Vázquez 1’13”051/1000

2º Emanuel García 1’13”202/1000

3º Miguel Otero 1’13”239/1000

4º Javier Hernández 1’13”450/1000

5º Sergio Larreguy 1’13”826/1000

6º Javier Figueroa 1’13”886/1000

7º Marcelo Otero 1’14”085/1000

8º Gabriel Vázquez 1’14”129/1000

9º Gustavo González 1’14”166/1000

10º Marcelo Pérez 1’14”665/1000

Renault 12

1º Marcos Panquilto 1’19”405/1000

2º Danilo Pachmann 1’19”582/1000

3º Javier Casas 1’19”670/1000

4º Juan Kristiansen 1’19”762/1000

5º Abel Panquilto 1’19”896/1000

6º René Ludden 1’19”929/1000

7º Federico Baima 1’20”117/1000

8º Ezequiel González 1’20”135/1000

9º Juan Campano 1’20”179/1000

10º Lautaro Soto 1’20”365/1000

TC Patagónico

1º Axel Oliver 1’08”385/1000

2º Nazareno López 1’08”423/1000

3º Emiliano López 1’09”015/1000

4º Emanuel Abdala 1’09”105/1000

5º Pablo Pires 1’09”120/1000

6º Adolfo Cattáneo 1’09”457/1000

7º Marcos Laudonio 1’09”587/1000

8º Tomás Oliver 1’09”941/1000

9º Daniel Laudonio 1’10”395/1000

10º Sebastián Gatica 1’11”409/1000

TP Gol 1.6

1º Arian Gómez 1’15”186/1000

2º Nicolás Vales 1’15”324/1000

3º Agustín Montecino 1’15”365/1000

4º Maximiliano Valle 1’15”411/1000

5º Daniel Miranda 1’15”521/1000

6º Nicolás D’Elía 1’15”592/1000

7º Fabián López 1’15”632/1000

8º Agustín Vera 1’15”638/1000

9º Daniel James 1’15”806/1000

10º Alberto Pinto 1’15”911/1000

TP 1.100cc

1º Santiago Villar 1’22”803/1000

2º Luciano Centeno 1’23”028/1000

3º Mariano Ayup 1’23”177/1000

4º Leonardo Carrión 1’23”261/1000

5º Valentino Carugo 1’23”295/1000

6º Pablo Arabia 1’23”382/1000

7º Nicolás Coll 1’23”489/1000

8º Martín Jones 1’23”525/1000

9º Juan Cruz Centeno 1’23”546/1000

10º Martín Muñoz 1’23”549/1000

sabado13