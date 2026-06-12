Se corre la cuarta fecha del Zonal de automovilismo

Con los primeros entrenamientos, este viernes dio comienzo la actividad oficial correspondiente a la fecha doble del campeonato Zonal de Pista de automovilismo, que se corre este fin de semana en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, los más veloces del viernes resultaron Fernando Vázquez en el TC Austral (1’13”051/1000), Marcos Panquilto en la Monomarca Renault 12 (1’19”405/1000), Axel Oliver en el TC Patagónico (1’08”385/1000), Arian Gómez en el TP Gol 1.6 (1’15”186/1000) y Santiago Villar en el TP 1.100cc (1’22”803/1000).
Este sábado, mientras tanto, la actividad continuará en horas de la mañana con las pruebas de tanques llenos, mientras que a partir de las 11:15 dará inicio la clasificación y la primera en salir será la Gol 1.6.
Desde las 14 a 16 vueltas o 30 minutos de duración, comenzarán las finales correspondientes a la cuarta fecha de la temporada, y la primera en hacerlo será también la del TP Gol 1.6, que tiene como líder a Arian Gómez, ganador esta temporada de dos de las tres finales corridas hasta el momento.
Luego vendrá el TC Austral, donde el puntero de la categoría es Miguel Otero, actual defensor de la corona, después el TC Patagónico, que tiene en la punta a Emanuel Abadala, luego los R-12 donde el líder es Sebastián Marsicano y cerrando el sábado, correrá el TP 1.100cc, categoría, donde Luciano Matazmala y Pablo Arabia comparten la cima del campeonato.
El domingo, mientras tanto, se correrá la quinta fecha, también en el circuito de 3506 metros de extensión. Habrá pruebas de tanques llenos, clasificaciones y luego se correrán las finales para cada una de las cinco categorías de pista.
Cabe destacar que la competencia, Gran Premio Orve-Del Sol Automotor”, la organiza el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automoviismo.
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Entrenamientos acumulados
TC Austral
1º Fernando Vázquez 1’13”051/1000
2º Emanuel García 1’13”202/1000
3º Miguel Otero 1’13”239/1000
4º Javier Hernández 1’13”450/1000
5º Sergio Larreguy 1’13”826/1000
6º Javier Figueroa 1’13”886/1000
7º Marcelo Otero 1’14”085/1000
8º Gabriel Vázquez 1’14”129/1000
9º Gustavo González 1’14”166/1000
10º Marcelo Pérez 1’14”665/1000
Renault 12
1º Marcos Panquilto 1’19”405/1000
2º Danilo Pachmann 1’19”582/1000
3º Javier Casas 1’19”670/1000
4º Juan Kristiansen 1’19”762/1000
5º Abel Panquilto 1’19”896/1000
6º René Ludden 1’19”929/1000
7º Federico Baima 1’20”117/1000
8º Ezequiel González 1’20”135/1000
9º Juan Campano 1’20”179/1000
10º Lautaro Soto 1’20”365/1000
TC Patagónico
1º Axel Oliver 1’08”385/1000
2º Nazareno López 1’08”423/1000
3º Emiliano López 1’09”015/1000
4º Emanuel Abdala 1’09”105/1000
5º Pablo Pires 1’09”120/1000
6º Adolfo Cattáneo 1’09”457/1000
7º Marcos Laudonio 1’09”587/1000
8º Tomás Oliver 1’09”941/1000
9º Daniel Laudonio 1’10”395/1000
10º Sebastián Gatica 1’11”409/1000
TP Gol 1.6
1º Arian Gómez 1’15”186/1000
2º Nicolás Vales 1’15”324/1000
3º Agustín Montecino 1’15”365/1000
4º Maximiliano Valle 1’15”411/1000
5º Daniel Miranda 1’15”521/1000
6º Nicolás D’Elía 1’15”592/1000
7º Fabián López 1’15”632/1000
8º Agustín Vera 1’15”638/1000
9º Daniel James 1’15”806/1000
10º Alberto Pinto 1’15”911/1000
TP 1.100cc
1º Santiago Villar 1’22”803/1000
2º Luciano Centeno 1’23”028/1000
3º Mariano Ayup 1’23”177/1000
4º Leonardo Carrión 1’23”261/1000
5º Valentino Carugo 1’23”295/1000
6º Pablo Arabia 1’23”382/1000
7º Nicolás Coll 1’23”489/1000
8º Martín Jones 1’23”525/1000
9º Juan Cruz Centeno 1’23”546/1000
10º Martín Muñoz 1’23”549/1000