El seleccionado norteamericano que conduce Mauricio Pochettino goleó 4-1 al de Gustavo Alfaro en el partido que puso en marcha el Grupo D de la Copa del Mundo.

Estados Unidos no le tuvo piedad a Paraguay en Los Angeles

La selección de Estados Unidos, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, goleó este viernes 4-1 a Paraguay, que entrena su compatriota Gustavo Alfaro, en el partido que abrió el Grupo D del Mundial de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el Sofi Stadium de Los Angeles, con algo más de 70 mil espectadores, tuvo el arbitraje de Danny Makkelie, de Países Bajos.

Los visitantes aprovecharon un inicio frenético con un remate de Antonio Sanabria que obligó a Matt Freese a realizar una gran atajada. A partir de entonces, el dominio fue total de Estados Unidos. Los dirigidos de Pochettino se adelantaron en el marcador después de que Weston McKennie encontrara a Christian Pulisic por la banda izquierda, y el delantero del AC Milan superó a dos defensores antes de que McKennie le pasara el balón a Bobadilla, quien, sin querer, lo introdujo en su propio arco. Paraguay no pudo reaccionar y el ataque estadounidense continuó con Sergino Dest a punto de marcar, antes de que Folarin Balogun anotara, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

El sector derecho defensivo del equipo de Alfaro fue una verdadera pesadilla para el equipo sudamericano. Sufrió desbordes, duelos individuales y la mayoría de las jugadas ofensivas del equipo local vinieron por esa zona.

Balogun anotó su gol poco después, rematando un pase de Pulisic, quien se había desmarcado con éxito por la banda izquierda. Balogun marcó su segundo gol y el tercero de Estados Unidos en el tiempo agregado de la primera parte. El delantero estadounidense recibió un pase en profundidad de Malik Tillman, recortó hacia atrás y disparó con fuerza al ángulo superior izquierdo del arco de Omar Gill, desatando la euforia entre los aficionados estadounidenses.

Tras el descanso, Paraguay sustituyó a Bobadilla por Mauricio Magalhães e intentó remontar. Sin embargo, después de diez minutos de juego de ida y vuelta, Estados Unidos recuperó el control del balón, dominando la zona alta del campo paraguayo y recuperándolo con facilidad.

La entrada de Mauricio sí resultó crucial para Paraguay. El suplente aprovechó un pase preciso de Enciso y marcó el gol que dio esperanzas a Paraguay.

El gol de Paraguay reavivó el ánimo de Estados Unidos, y Malik Tillman pudo haber anotado el cuarto poco después, pero el mediocampista estadounidense dudó frente al arco, permitiendo que Gill detuviera el disparo sin problemas.

En la última jugada del partido, Reyna ingresó al área con poca presión defensivo y sacó un remate elegante con la parte externa del pie derecho. El balón tomó un efecto tan maravilloso como el rendimiento de Estados Unidos.