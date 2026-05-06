El equipo comodorense se mide este miércoles ante Atlético Neuquen de Paraná por los octavos de final del certamen que se disputa en Misiones. El partido arranca a las 15.

Lanús busca meterse en 4tos. de final del Nacional de Clubes C-20 Norte de futsal

Lanús de Comodoro Rivadavia irá este miércoles en busca de un lugar en los cuartos de final del Torneo Argentino Masculino de Clubes C-20 Norte de fútbol de salón, que se disputa en la localidad misionera de Montecarlo.

Será cuando se enfrente -en el gimnasio del Club Atlético Huracán- ante Atlético Neuquen de Paraná en uno de los partidos que abrirá a partir de las 15 el programa de los octavos de final.

El “Granate”, quien es el único representante de la ciudad y de Chubut en el certamen, viene de caer 6-1 ante Newell’s Old Boys de Rosario en el cierre del Grupo “B”.

El conjunto sureño había debutado con un triunfo de 3-2 ante Jotita Futsal de Misiones y al día siguiente, superó por 6-3 a Club Alemán B de Mendoza.

Por su parte, el conjunto paranaense superó en la última jornada por 2-0 a La Placita, uno de los conjuntos que tiene Misiones.

Cabe destacar que los equipos de Seguros Rivadavia de Misiones, Villa Hipódromo y Jockey Club “A”, ambos de Mendoza, resultaron los mejores de la fase de grupos.

Los partidos se podrán observar a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

Los equipos que quedaron eliminados fueron Mariano Moreno, Los Lapachos, La Vida, La N, Newell’s, Los Pinos, Jockey Club B y Godoy Cruz.

Panorama de la 3ª fecha (última)

MARTES 5

Grupo “A”

- Nueva Era 1 / Mariano Moreno 1.

- Rivadavia Seguros 9 / Jockey Club B 0.

Grupo “B”

- Newell’s Old Boys 6 / Lanús 1.

- Jotita Futsal 2 / Club Alemán B 4.

Grupo “C”

- Los Lapachos 1 / Cariocas FS 2.

- Villa Hipódromo 6 / José Hernández 0.

Grupo “D”

- La Vida 1 / Club Alemán A 5.

- Gymnasium 2 / Deportivo Esquina 2.

Grupo “E”

- Jockey Club A 5 / La N 2.

- La Placita 0 / Atlético Neuquen 2.

Grupo “F”

- Atlético Tucumán 5 / Los Pinos 2.

- Don Bosco 4 / Godoy Cruz 1.

Programa de Octavos de final

MIERCOLES 6

En el Club Atlético Huracán

15:00 Lanús vs Atlético Neuquen.

17:30 Gymnasium vs Club Alemán B.

19:30 Atlético Tucumán vs Cariocas.

21:30 Jockey Club A vs Jotita Futsal.

En el Polideportivo Montecarlo

15:30 Don Bosco vs Nueva Era.

17:30 Villa Hipódromo vs La Placita.

19:30 Club Alemán A vs Deportivo Esquina.

21:30 Seguros Rivadavia vs José Hernández.