Comodoro vivió durante una semana el mejor futsal femenino del país

Organizado por la Asociación Femenina Comodoro Fútbol de Salón (A.FE.C.FU.SA), con la fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y el acompañamiento del Municipio a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes, el Argentino de Selecciones Mayores Femenino se llevó adelante desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo en el Gimnasio Municipal Nº 3, que sigue consolidando a Comodoro Rivadavia como ciudad de eventos deportivos.
Con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; y la presidenta de la A.FE.C.FU.SA, Beatriz Neira, se desarrolló el último día de competencia y ceremonia de premiación que marcó el cierre del certamen.
En lo deportivo, Mendoza se consagró campeón tras vencer en la final al seleccionado local por 3 a 0, con goles de Romina García, Luna Tucci y Rocío Alderete. De esta manera, el conjunto cuyano ratificó su protagonismo histórico en la disciplina, llegando a su cuarto campeonato consecutivo, mientras que Comodoro volvió a meterse entre los mejores del país, alcanzando el subcampeonato.
El tercer puesto fue para Caleta Olivia, que superó 2 a 1 a Paraná en un encuentro muy parejo, completando así el podio del torneo.
En cuanto a las distinciones individuales, la mendocina Romina García fue elegida como la mejor jugadora del certamen. Las goleadoras fueron Catalina Vicario (Mendoza) y Mariana Yacante (Pico Truncado), ambas con seis tantos. Por su parte, la valla menos vencida fue para Comodoro, con las arqueras Rocío Trautman, Yanina Moya y Florencia Agell, mientras que la delegación más correcta fue la de Formosa.
El torneo contó con la participación de 12 selecciones: Comodoro Rivadavia, Mendoza, Formosa, Esquel, Paraná, Caleta Olivia, Pico Truncado, Corrientes Capital, Perito Moreno, Sarmiento, Mar Chiquita y Tucumán, ofreciendo un alto nivel competitivo y una destacada convocatoria durante toda la semana.
Con este resultado, el seleccionado local continúa consolidando su protagonismo a nivel nacional, sumando su cuarto podio consecutivo tras el tercer puesto en 2023, el subcampeonato en 2024, el cuarto lugar en 2025 y nuevamente el segundo puesto en esta edición 2026.
De esta manera, Comodoro reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y el crecimiento sostenido del futsal femenino, acompañando la organización de eventos de jerarquía nacional.