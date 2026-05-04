Es la primera categoría que tiene los cruces definidos por la próxima instancia del certamen que organiza la Asociación Promocional.

El torneo Apertura de futsal conoce a sus cuartosfinalistas de la C-09 2018

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la programación de partidos se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrrio Pueyrredón, escenario donde quedaron definidos los cruces de cuartos de final en la denominación C-09 2018.

El primero de la fase inicial fue PM FC Azul, que se medirá ante Nero Futsal (8º), mientras que los otros cruces quedaron de la siguiente manera: La Cigarra (4º) vs PM FC Negro (5º); JM Futsal (2º) vs Juanes Motos Futsal (7º) y MyL Futsal (3º) vs La Súper Económica (6º).

En esta categoría, la valla menos vencida fue para Nehemías Palomo y Julián Moraga de JM Futsal, que recibieron solo seis goles, mientras que el máximo anotador fue Facundo Carro Llesona, de PM FC Azul, con 15 tantos.

A continuación se detallan todos los resultados, con sus respectivos goleadores luego de jugarse el fin de semana, una nueva fecha de la fase clasificatoria en el futsal formativo.

Panorama

DENOMIACION C-11 2015

- Lanús Infantil 1 (Noah Barría) / Casino CR 4 (Mateo Ferreyra- Valentino Bermúdez-Ignacio Kochowicz-Ramiro Perales).

- Asturiano Celeste 3 (Benjamín González-Enzo Muñoz-Samuel Tolosa) / Guardianes JL 1 (Elian Perkins).

- Halcones Dorados FC 2 (Alejo Ortiz 2) / Parma Futsal 1 (Isaías Rocha).

- La Súper Económica 10 (Francis De Davadillo 6-Juan Cruz Arévalo 2-Constantino Mendes-Kenai Gómez) / Vikingos FC HDP 1 (Bautista Hernández).

- Comodoro FC 2 (Lorenzo Altamirano 2) / Los Matadores 5 (Samuel Madrid-Santino Millapi-Asiel Maripillán 2-Benjamín Bahamonde).

9ª fecha

- Vikingos FC HDP 0 / Guardianes JL 1 (Bruno Gffanka).

- La Súper Económica 3 (Giovanni Gómez-Lucas Vidal-Francis De Davadillo) / Casino CR 1 (Valentino Bermúdez).

- Lanús Infantil 3 (Tomás Serón 2-Lorenzo Rodríguez) / El Lobito Infantil 1 (Nicolás Cartagena).

- Asturiano Celeste 2 (Benjamín González-Enzo Muñoz) / Los Matadores 3 (Valentino Leyh 2-Samuel Madrid).

- Juanes Motos Futsal 1 (Blas Aguilar) / Parma Futsal 2 (Bastian Cuevas 2).

- Comodoro FC 3 (Alfie Andretta-Milo Andretta 2) / Halcones Dorado FC 2 (Alejo Ortiz-Viggo Bacarili).

DENOMINACION C11 2016

9ª fecha

- Los Rebeles 6 (Máximo Pelozo-Santino Cárdenas 3-Nahuel Ojeda 2) / Halcones Dorados FC 2 (Matteo Morales 2).

- Casino CR 2 (Galo Toffe-Joaquín Vicens) / Lanús 6 (Juan Mansilla - Giuliano Bonelli 5).

- PM FC Azul 1 (Lorenzo Aseff) / Nueva Chicago 2 (Juan López- Lisandro López).

- El Lobito Infantil 2 (Benjamín Vargas-Thiago Cabral) / MyL Futsal 1 (Thiago Morales).

- PM FC Negro 2 (Cazziano Andrade-Eloy Abalos) / Asturiano Celeste 3 (Lorenzo Pastrana 3).

- La Súper Económica 10 (Constantino Mendes-Kenai Gómez 2 -Uriel Castillo 2-Ciro Flores-Emanuel Vargas 2-Ian Alvarado 2) / Lanús Infantil 0.

DENOMINACION C-09 2017

8ª fecha

- JM Futsal 0 / PM FC Azul 3 (Valentino Acosta-Vicente Gómez-Miguel Gatti).

- Lanús 3 (Giovanni Maza-Santino Encina 2) / El Lobito Futsal 0.

- Casino CR 2 (Joaquín Vicens 2) / Asturiano Celeste 7 (David Silvero 3-Nahuel Guinao 3-Ian Córdoba).

- El Lobito Infantil 0 / PM FC Negro 3 (Eusebio Roldán-Santino Oyarzo-Bautista González).

- Milán F.I 1 (Genaro Barrionuevo) / Los Matadores 2 (Faustino Flores-Antonio Duré).

DENOMINACION C-09 2018

7ª fecha

- MyL Futsal 4 (Liam Paredes 3-Noah Schevemmer) / La Súper Económica 1 (Samir Levicoi).

- La Cigarra 5 (Erik Cabañas-Lohan Vidal 3-Román Maliqueo) / Nero Futsal 0.

- PM FC Negro 2 (Valentino De Godos-Bautista Alaniz) / Juanes Motos Futsal 0.

- PM FC Azul 2 (Facundo Carro 2) / JM Futsal 3 (Noah Canales-Leandro Vargas 2).

CUARTOS DE FINAL

- PM FC Azul (1)º vs Nero Futsal (8º) A.

- La Cigarra (4º) vs PM FC Negro (5º) D.

- JM Futsal (2º) vs Juanes Motos Futsal (7º) B.

- MyL Futsal (3º) vs La Súper Económica (6º) C.

DENOMINACION C-13

8ª fecha – Zona A

- MyL Futsal 3 (Héctor Rubilar-Santino Quinteros-Santino Mansilla) / Lanús 2 (Benicio Sander-Ian Martínez).

- Los Amigos FC 1 (Ciro Arriegada) / Guerreros FC 3 (Benjamín Barrientos 3).

7ª fecha – Zona B

- La 14 FC 4 (Teo Gortari-Valentino La Paz 2-Lorenzo Morales) / Inter 1 (Renzo Castellano).

- El Lobito Futsal 2 (Tahiel Chaura-Benjamín Varas) / Los Matadores 6 (Bautista Romero 2-Franco Wynbergh 3-Joaquín Hidalgo).

- El Pilar Azul 2 (Emiliano Ojeda-Ciro Figueroa) / La Cigarra 4 (Jeremías Soto 3-Yoel Cárcamo).

- Saavedra Futsal 0 / Lanús Infantil “B” 5 (Noah Saralegui 2-Juanse Ruiz 2-Jerónimo De Brito).

- Juan XXIII 0 / Parma Futsal 5 (Santino Tenorio-Máximo Soto-Mateo Ferreyra-Thiago Llaguel-Juan Lobos).

DENOMINACION C-15

7ª fecha – Zona A

- Juan XXIII 11 (Benjamín Alanis 3-Manuel Vega 3-Lautaro Robacio -Santino Coñocar-Ignacio Martinovich-Ian Rojas 2) / Pietrobelli FC 0.

8ª fecha – Zona A

- CyS Futsal 9 (Matías Navarro-Leonel Robledo 4-Thiago Cancino-Santino Díaz 3) / Milan Futsal 2 (Luciano Navarro 2).

- Los Matadores Rojo 0 / Lanús Infantil 1 (Dante Latorre).

8ª fecha – Zona B

- Los Titanes FC 3 (Bruno Salvo-Luciano Burgos-Santiago Navarro) / Lanús 2 (Santino Ojeda-Ian Villalba).

- MyL Futsal 2 (Mateo Leonidas Soto 2) / Guardianes JL 0.

- Juanes Motos Futsal 1 (Juan Manuel Cantallops) / Galácticos 0.

- Deportivo DM 0 / 70/30 1 (Bautista Barría).

- Los Matadores Azul 10 (Bautista Barrionuevo-Thiago Gómez 2-Thiago Llanquín 5-Facundo Ferreira 2) / Guardianes JL 2 (Manuel Monchebeuf-Víctor Pedraza).

DENOMINACION C-17

9ª fecha

- Amigos del Poli 4 (Brian Nieva-Matías Mercado 3) / La Súper Económica 2 (Diego Grance 2).

- Deportivo DM Blanco 3 (Joaquín Barrientos 2-Bruno Bahamonde) / Inter 10 (Bruno Barría 4-Mateo Sáez 2-Tomás Tebes 3-Josiah Páez).

- Los Titanes FC 9 (Mariano Pichelef 3-Sergio Borda-Miguel Loncón -Joaquín Lavados 3-Franco Barrionuevo) / Deportivo DM Negro 3 (Dariel Millaman-Tobías Márquez 2).

- 70/30 2 (Bautista Barría 2) / Juan XXIII 1 (Benjamín Alanís).

- El Lobito Futsal 6 (Dylan Fimiani-Bautista Fuente-Lucas Mancilla-Walter Toledo-Rodrigo Laffeuillade 2) / 707 Futsal 0.

- MyL Futsal 3 (Vicente Mandaglio 2-Juan Ignacio Melian) / Guardianes JL 6 (Lautaro López 4-Nazareno Maurín-Brandon Schneider).

- Saavedra Futsal 0 / CIPA 5 (Jeremías Mansilla-Angel Herrero 3- Román Rivero).

- Alma Gaucha 3 (Ezequiel Saldivia 3) / Lanús 11 (Lautaro Molina 2-Santino Pacheco-Santino Suárez -Cristian Ruiz 2-Bruno Toro 4-Santino Ojeda).