Goleó 1-0 a El Portu Futsal por la 5ª fecha de la categoría Honor 2 del torneo Oficial que organiza la Categoría Principal.

La Banda de AESA logró su quinta victoria en fila en el Oficial de futsal

La Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, una nueva fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026 en sus diferentes categorías.

En ese contexto, en la Honor 2, La Banda de AESA logró un holgado triunfo sobre El Portu Futsal por 11-1 con tres tantos de Fabián Zúñiga, dos de Thiago Gaitán, mientras que los restantes los marcaron Diego Antinao, Matías Avila, Ignacio Dodds, Jorge Gaitán, Cristian Loncón y Diego Vargas.

De esa manera, AESA sumó su quinto éxito en fila que le permite liderar en su grupo con puntaje ideal.

Mientras tanto, Flamengo se impuso por 6-4 ante Parma FS, quitándole el invicto en el torneo. El “Fla” se impuso con cuatro goles de Lucas Millaquien, uno de Ariel González y otro de Aníbal Núñez.

Los goles de Parma FS, que ahora marcha como escolta, los anotaron José Cárdenas -en dos ocasiones-, Denis Atencio y Kevin Jahnsen.

Mientra que en la zona Honor 1, hubo victorias de Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA), como así también de La Provee Futsal.

Además, se jugó una nueva jornada de las categoras de ascenso, como así también del torneo de la C20, donde Inter empató y sigue firme en la punta.

Cabe destacar que la jornada del 1 de mayo, tuvo que ser suspendida ya que las autoridades del Ente Comodoro Deportes, informaron que el Gimnasio municipal Nº 1 iba a mantener cerrada sus puertas.

Por esa razón, la Comisión Futsal Principal tuvo que suspender la programación prevista para el Día del Trabajador.

A continuación se detalla todos los resultados con sus respectivos goleadores luego de jugada una nueva fecha del torneo Oficial de futsal 2026.

Panorama

CATEGORIA “A”

ZONA A1

5ª fecha

- Juan XXIII 6 (Thiago Rifo 2, Ariel Mansilla, Eduardo Robacio, Juan Rueda y Thiago Sánchez) / Bric SRL Futsal 2 (Santiago Beynón y Leandro Toledo).

6ª fecha

- Olimpo 2 (Juan Cerezo y Jhon Navarro) / La Cumbre Futsal 8 (Alexander Cayún 2, Jeremías Mercado 2, Bruno Varela 2, Bautista Sánchez y Luciano Toledo).

- Neroazurro 6 (Kevin Carrillo 3, Raúl Candia, Julio Navarro y Juan Rojas) / @Servicios Futsal 1 (Guillermo Villalba).

7ª fecha

- La Cumbre Futsal 9 (Oscar Marchant 3, Bruno Varela 3, Bautista Sánchez 2 y Alexander Cayún) / Alma Gaucha 2 (Luciano Ayala y Maximiliano Gile).

- Carlos Automotores 4 (Alan Armoa 2, Braian González y Lucas Iannolo) / 2 de Abril 4 (Facundo Carrizo, Fabrizio Ligo, Ezequiel Melihuechen y Braian Vargas).

- Olimpo 0 / Juan XXIII 2 (Rodrigo Cardade).

- Roma Futsal 1 (Franco Rivera) / Neroazurro 6 (Kevin Carrillo 2, Emiliano Leguizamón, Emiliano Lucio y Diego Zalazar 2).

- Bric SRL Futsal 3 (Guillermo Cocha, Ezequiel Llanquín y Carlos Verón) / @Servicios Futsal 3 (Thiago Baruzzo 2 y Guillermo Villalba).

ZONA A2

7ª fecha

- Sport Boys B 8 (Emanuel Almonacid 3, Agustín Figueroa 2, Franco Altamirano, Eduardo Astudillo y Ricardo Bayón) / UOM Comodoro 4 (Maximiiano Arnesto, Fabricio Núñez, Leandro Soto y Joaquín Toledo).

- Black Futsal 2 (Luis Barría y Carlos Pérez) / Niupi FC 4 (Lucas Subiabre 2, Gonzalo Galaz y Dylan Mesina).

8ª fecha

- San Cayetano 1 (Julio Bortoni) / Guardianes B 2 (Mariano Rotelo y Eduardo Cárcamo Uribe).

- Black Futsal 2 (Carlos Pérez 2) / Zeus FC 5 (Eric Castro 2, Nahuel Neira, Ariel Saralegui y Rebora Vidal).

- Lazio FC 0 / Sport Boys B 2 (Emanuel Almonacid y Franco Altamirano).

- Estudiantes Futsal 8 (Matías Barría 3, Pablo Motto 2, Martín Igor, Lionel Maldonado y Esteban Talma) / UOM Comodoro 5 (Maximiliano Ernesto 2, Kevin Calderón 2 y Leandro Soto).

- Niupi FC 4 (Dylan Mesina 2, Cristian Leal y Lucas Subiabre) / Flamengo A 3 (Lucas Chávez, Brandon Montenegro y Facundo Muñoz).

ZONA A3

7ª fecha

- La Mata 17 (Brian Mansilla 9, Fabio Gallardo 2, Matías Salas 2, Walter Eduards, Franco Oliver, Lucas Pacheco y Axel Saldivia) / Los Santos 0.

- La Vecindad 2 (Agustín Díaz y Jeremías Torraco) / Malandras FC 3 (Aaron Alvarez, Gastón Millalonco y Lautaro Nehue).

- El Defe 5 (Maximiliano Heredia 3, Luca Gutiérrez y Gastón Uribe) / Chacabuco 4 (Thiago Moscardi 2, Federico Arismedi y Thiago Fernández).

- Real Futsal 0 / Guardianes JL 2 (Lautaro Acosta 2).

8ª fecha

- Parma FS A 5 (Nabil Jara, Facundo Pérez 2 y Enzo Martínez 2) / Malandras FC 0.

- Rústicos Predilectos 2 (Julián Moya) / Chacabuco 3 (Jeremías Calderón 2 y Carlos Reyes).

- La Vecindad 3 (Bautista Díaz, Mauro García y Guillermo Marillán) / Guardianes JL 3 (Fabrizcio Aguilar 2 y Santiago Lagos).

- La Mata 3 (Juan Lastra 2 y Axel Saldivia) / Real Futsal 3 (Diego Ainol, Alejandro Hernández y Mauro Manríquez).

CATEGORIA C20

6ª fecha

- Chacabuco 2 (Thiago Moscardi 2) / Halcones Futsal 4 (Ignacio Mansilla, Oziel Mansilla, Luciano torres y Laureano Wolf).

- 707 Futsal 2 (Gonzalo Pichumán y Dylan Toledo) / CIPA 5 (Thiago Alfonso, Joaquín Hernández, Dante Obregón, Bautista Torrello Monzón y Bruno Barros).

7ª fecha

- Chacabuco 5 (Federico Arizmendi, Arian Casco, Thiago Fernández Ojeda, Thiago Moscardi y Luciano Pintos / Camioneros 10 (Lionel Delgado 4, Thiago Balcón 2, Gianluca Mansilla 2, Fabricio Espala y Ezequiel Subiabre).

- Inter 4 (Joaquín Mardones 3 y Matías Salas) / MyL Futsal 4 (Ivo Gallardo 3 y Valentino López).

- Guardianes 5 (Leandro Acosta 2, Lautaro López 2 y Nahuel Alexander) / HDP Futsal 0.

- El Lobito 3 (Luka Herrera 2 y Toledo) / CIPA 1 (Matías Barrionuevo).

8ª fecha

- 707 Futsal 0 / Camioneros 5 (Víctor Cabello 3, Thiago Balcón y Lionel Delgado).

CATEGORIA HONOR

HONOR 1

5ª fecha

- CIPA 4 (Jeremías Monzón 2 y Lucas Mercado 2) / Petrosar 3 (Gustavo Scotto 3).

- Cepatacal 3 (Julián Santander 2 y Rodrigo Cárdenas) / La Prove Futsal 8 (Mauro Benites 3, Agustín Alaniz, Agustín Pascotuinca, Franco Quesada, Ramiro Quesada y Darío Rodríguez).

HONOR 2

5ª fecha

- El Portu Futsal 1 (Bruno Vargas) / La Banda de AESA 11 (Fabián Zúñiga 3, Thiago Gaitán 2, Diego Antinao, Matías Avila, Ignacio Dodds, Jorge Gaitán, Cristian Loncón y Diego Vargas).

- Deportivo Comodoro 4 (Edgar Hirchfeld 3 y Tomás Yáñez) / Tercer Tiempo/UPSAP 4 (Brian Vázquez 2, Emiliano Loncón y Jonathan Loncón).

-La Banda de Pirulo 3 (Santino Tula 3) / MyL Futsal 1 (Alexis Rivas).

- Flamengo 6 (Lucas Millaquien 4, Ariel González y Aníbal Núñez) / Parma FS 4 (José Cárdenas 2, Denis Atencio y Kevin Jahnsen).

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